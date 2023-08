Municipio minimiza la creciente inseguridad y la ola de robos que azota a Victoria

Por José Gregorio Aguilar

El gobierno municipal de Eduardo Gattás Báez, atenido al trabajo que por Victoria está realizando el gobernador Américo Villarreal Anaya, no quiere reconocer el problema de inseguridad y de robos y asaltos que se registra en la capital del Estado.

Por el contrario, en voz del secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva minimiza los hechos y considera que lo que se están robando son vehículos viejos y motocicletas, como si realmente éstos no tuvieran valor y no se tratara de un delito.

Por esta razón, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Victoria, Alfredo Vanzzini calificó dichas declaraciones como irresponsables, temerarias e imprudentes, en lugar de reconocer el problema y, sobre todo, buscar estrategias a través de las famosas mesas de seguridad ciudadana, las que supuestamente se crearon para trabajar en la prevención de los delitos pero que tal parece no están dando resultados.

“Porque no puedo ponerle otro adjetivo, son irresponsables, temerarias e imprudentes, de que solo son vehículos viejos y motos; quiero decirte que yo tengo muchísimos compañeros victorenses que comparto con ellos la plática diaria y me dicen que una motocicleta es un medio de trabajo para vender elotes, para trabajar de repartidores y llevar pedidos de comida o para transportar a sus hijos a la escuela; no todos los ciudadanos tienen el poder adquisitivo económico para comprar vehículos a la agencia”.

Explicó que precisamente, quienes se ven más afectados con la inseguridad que hay en Victoria, son las familias de escasos recursos, aquellas que necesitan de la moto o de un carro viejo para el trabajo o para auto emplearse, y que en el caso de que les roben ese patrimonio, viven un verdadero drama.

“Precisamente son las familias más necesitadas a la que la ola de robos está afectando más porque tal vez una familia que tiene un poder grande con vehículo del año no le importa mucho que le roben su auto porque porque tiene seguro, paga un deducible, el seguro le recupera su unidad, no vive el mismo drama como si lo vive una familia de escasos recursos donde su medio de transporte, su medio de trabajo, se ve afectado”.

Ante esta ola de robos que está afectando no solo a los comerciantes, sino al ciudadano común, el dirigente del panismo en Victoria, opinó que lo primero que tienen que hacer las autoridades del Municipio es reconocer el problema y no minimizarlo, porque solo así se puede saber qué está haciendo falta para mejorar la seguridad en la capital del Estado.

“Para solucionar algo primero hay que reconocer el problema, la ola de robos es real, existe, en este caso lo más importante es que las autoridades municipales reconozcan la situación que está pasando en Victoria para que en consecuencia puedan pedir el apoyo necesario a las instancias estatales de seguridad e incluso federales”.