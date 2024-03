Mario Llergo solo vino a Tamaulipas a promover broncas internas

Por José Gregorio Aguilar

El delegado del CEN de Morena Mario Llergo, miente, le falta seriedad y faltó a su palabra afirmó el ex aspirante a la alcaldía de Reynosa Humberto Prieto

Aceptó que hay rumores en el sentido de que el alcalde de Reynosa, que busca su reelección, “Makito”, compró o negoció su candidatura, sin embargo, el aún diputado local dijo que lo que a él le inquieta es que Llergo no respetó el acuerdo que hizo con él y con los otros tres legisladores que aspiraban a dicha candidatura.

“Hay muchos rumores pero a mí lo que me queda es que hubo un acuerdo y no lo quisieron cumplir; y de la nada salió el resultado que tenemos”.

El trabajo del delegado ha complicado el tema, muchísimo, ha provocado pleitos y broncas innecesarias por gente externa que llegó a querer imponerse.

Reiteró que el político tabasqueño faltó a su palabra y caballerosidad, porque hubo hasta testigos de lo que había “acordado” el 1 marzo con los legisladores que días previas habías solicitado licencia para separarse del cargo.

“Entre nosotros cuatro iba a salir y que nos fuéramos, la verdad que desafortunado la verdad escuchar lo que dijo frente a nosotros, que los demás competidores no estaban considerados y que nos fuéramos tranquilos a Reynosa, que iban hacer una nueva encuesta y de ahí iba salir, no tenemos por qué mentir en algo tan serio, hay que tomar las cosas en serio”.

El diputado por Reynosa con licencia, comentó que claramente Mario Llergo no cumplió lo que el mismo convocó y lo que pediría ahora es que sostenga lo que dijo y que deje de mentir.

Prieto Herrera, dijo que le gustaría ver que las candidaturas se decidan por tamaulipecos, por gente que conoce el estado y no por gente que viene de fuera y vengan a intervenir o a imponer a sus amigos o negociaciones.

“Pero bueno vienen personajes externos que no conocen, aparte del sur del país, no tienen la menor idea de que está pasando aquí en Tamaulipas”.

Por último, el legislador reynosense dijo que “aquí hay un gobernador, ojalá termine esta injerencia que ha habido de otros lados, el trabajo del gobernador habla muy fuerte, se han hecho las cosas bien, el partido está muy fuerte, yo creo que el trabajo del delegado a complicado el tema muchísimo, ha provocado pleitos innecesarios”, reiteró.