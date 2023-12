LA GLORIA – SAN FERNANDO, CON UNA OPERACIÓN EFICIENTE, DA LA BIENVENIDA A LOS PAISANOS A MÉXICO

Desde el inicio del Programa Héroe Paisano 2023, a finales del pasado mes de noviembre, la Concesionaria de la Autopista La Gloria-San Fernando en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, implementó una serie de medidas para ofrecer un servicio seguro y de calidad a sus usuarios, en esta época del año. Además, ha desplegado una serie de acciones para hacer más ágil el tránsito de los connacionales que regresan de los Estados Unidos a sus comunidades, a pasar las fiestas navideñas con sus familias.

Para ello, en la plaza de cobro, se han aplicado acciones extraordinarias para garantizar el pronto paso de quienes circulan por la Autopista, haciendo más cómodo y rápido el pago del peaje, gracias al operativo “cobro adelantado” que permite la atención personalizada a los usuarios. Asimismo, a los automovilistas se les brinda apoyo con servicios médicos y mecánicos de calidad, con unidades y personal de la Concesionaria, recursos que se ponen a disposición de los usuarios.

Adicional, se generan acciones de bandereo, señalización con la asignación de carriles y la invitación al usuario para que mantenga lista su cuota al llegar a la caseta, además de mantener la totalidad de las vías abiertas, ayudando a reducir los tiempos de espera, para que quienes circulan por esta ruta tengan un traslado cómodo y seguro.

Para ello, se exhorta a los conductores a observar las medidas de seguridad en carretera, en beneficio de ellos y de sus familias, como lo son, el respeto a los límites de velocidad en la ruta y a la señalización que garantice su seguridad, no conducir cansados, no ingerir bebidas alcohólicas, no distraerse con el teléfono celular y hacer uso de su cinturón de seguridad durante el tiempo que se mantengan en las carreteras.

Al tiempo de desearles felices fiestas navideñas y de fin de año a los usuarios, la Concesionaria informa que mantendrá su operativo Héroe Paisano 2023 hasta el próximo 8 de enero, cuando los connacionales terminen su regreso a sus hogares, en los Estados Unidos.