ISSSTE insensible e inhumano; obliga a adultos mayores a permanecer horas en fila para su medicamento

Por José Gregorio Aguilar

A través de un video, que compartieron con los medios de comunicación, derechohabientes del ISSSTE en Victoria denunciaron a los medios de comunicación, la insensibilidad, la falta de humanismo y la negligencia que caracteriza a las autoridades del Instituto al mantener por varias horas, a decenas y decenas de personas formadas, muchas de las cuales están enfermas o con dolor en sus piernas pero que tienen que soportar ese viacrucis porque necesitan el medicamento.

“Así está la delegación del ISSSTE, según iban a entregar medicamentos a las 7 am y toda la gente aquí formada que se les van a entregar a las 10:30 y no creo que sea justo porque hay mucha gente de la tercera edad aquí formada, muchos están mal de sus piernas y no pueden estar parados tanto tiempo y tantas horas”, dijo uno de los afectados en dicho video.

Y es que muchos derechohabientes llegaron desde las 6 am porque supuestamente les entregarían su medicina a las 7 am pero estando ahí les informaron que la entrega sería hasta las 10 am, y los afectados, no tuvieron mas remedio que esperar aún y cuando muchos de ellos tienen diversos padecimientos y no pueden estar tanto tiempo parados.

“No sé porque este sistema de la delegación en la entrega de medicinas no arregla este asunto, aquí estamos toda la fila primero dicen que entregarán temprano pero no es así, toda la gente formada aquí ya desesperada para recibir su medicina y tener que esperar varias horas, desde las 6 am hasta las 10: 30. No es correcto que hagan esto”, enfatizó.

Mientras esto ocurre, la delegación del ISSSTE solo está de adorno ya que no hay delegado y los funcionarios de menor rango, que permanecen en sus oficinas bajo el agradable efecto del aire acondicionado, no les importa la ineficiencia y la falta de humanismo que ya es un sello característico de esta institución.