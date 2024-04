Hombres podrían exigir a mujeres de Tamaulipas “comprobación de paternidad” al nacer un bebé

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Para defender la igualdad y defender los derechos de los hombres, la ley obligaría a las mujeres de Tamaulipas a acceder a pruebas a exámenes de ADN a través de una Ley que establezca la “comprobación de la paternidad”, afirmó el diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava, de Morena.

El legislador local señaló que la medida daría seguridad a los padres que son obligados a pagar manutención de los menores, pero en este caso se podría comprobar si se trata de sus hijos biológicos.

La iniciativa forma parte de una agenda impulsada por Ruiz Nava en la que incluye diversas reformas para defender los derechos del género masculino, así como la próxima organización de una marcha de hombres en Ciudad Victoria.

En entrevista señaló que la idea fue de la ciudadanía “como vieron que estamos apoyando a los hombres, nos llegó una solicitud para proponer una iniciativa de comprobación de paternidad, es decir que el padre de familia pueda solicitar por Ley si sus hijos son verdaderamente de ellos o no”.

Añadió “es decir cuando una persona, mujer en este caso, se embarace, el padre de familia por Ley, al momento de nacer, que exista la posibilidad de comprobar si realmente es hijo de esa persona”

Ruiz Nava dijo que la iniciativa podría dar ese derecho a los hombres, evitando que alguna mujer se niegue a acceder a la comprobación de la paternidad, “no tanto que se obligue, que sea de una manera voluntaria de parte de las mujeres, que le den ese derecho a los hombres de poder tener la posibilidad de tomar esa decisión”.

Expuso que eso no excluye que, si los hombres lo deciden, puedan mantener y fungir como padres de un menor que no sea su hijo biológico “si no es hijo de ellos que con todo gusto y amor ellos lo puedan criar pero que ellos tengan la posibilidad de decir: este no es mío cómo me voy a hacer cargo de un bebé que no estoy siendo yo su padre de familia”.

Ruiz Nava dijo que, a pesar de los costos, que van de los 3 mil 800 a los casi 5 mil pesos “si nos vamos al paso del tiempo yo creo que los costos se reducirían porque ¿cuantos problemas no hemos visto en juzgados? ¿Cuántos problemas no hemos visto de violencia intrafamiliar?”.

El diputado puntualizó “la idea se trata de tener una igualdad entre hombres y mujeres, no menospreciando los derechos de las mujeres ni nada de eso”.