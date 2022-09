Historias con historia…Estudiantes a falta de contenedores hacen de su mochila un cesto de basura

Por: Cielo Casique

Comúnmente se observa que algunos ciudadanos tiren los desechos de basura en las calles, en lugares públicos, pues consideran que no es una gran cantidad, sin embargo esta basura al reunirse al fondo de la calle pudiera conformarse una gran montaña de ese basurero.

Sin embargo no todo está perdido también hemos visto como muchas personas aunque la basura sea mínima, envoltura de chicles, dulces y cubrebocas, tickets prefieren guardar esos restos de basura en sus mochilas o en sus bolsas personales hasta encontrar un sitio adecuado para tirarla.

En las calles del bulevar Praxedis Balboa a la altura de la calle 7 y 8 se encuentran basura por doquier, todos los días de la semana los 12 meses del año y cada año sigue igual por que la ciudadanía no tiene una buena cultura y respeto hacia la vía pública.

Es evidente y muy notorio el poco respeto hacia nuestras calles en la hermosa capital del bello estado de Tamaulipas pueden pasar los días, las semanas y los años y los capitalinos no mostramos una buena conducta en cuanto a la limpieza de las calles se refiere, es muy común que una persona pase por esa calle o por las muchas otras de la ciudad y al tener la flojera para jo buscar un contenedor de basura lo más factible y rápido para ellos es dejarlo tumbado por una orilla, pero no piensan que de uno en uno se acumula un montón de basura.

A sabiendas de que los problemas con el calentamiento global son graves siguen sin hacer conciencia.

Personas que esperan el transporte público diario comentan que ellos prefieren cargar la basura que desechan en sus mochilas en el caso de estudiantes “yo mejor guardo la botella de mi refresco y mis Sabritas en la mochila y ya cuando llego a mi casa la tiro no me cuesta nada traerla en la mochila es mejor que contaminar más la ciudad”

Hasta latas de bebidas alcohólicas tienen su lugar especial.

Mencionan personas que como quieren que no tiren basura si no hay un bote recolector de basura parte de ayuntamiento y que por eso es muy fácil que las personas la tiren en la calle “yo he visto como las personas que traen su basura que se acaban de comer los fritos y lo llevan en su mano mientras buscan un bite de basura pero al no verlo o ver que las cajas de verdura que están ahí puestas por las mismas personas de los puestos están llenos lo dejan a un lado, hasta los cubrebocas andan rodando”.