Fallo judicial fortalece derecho de pacientes a recuperar gastos por fallas en atención médica

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una nueva interpretación judicial en México está marcando un precedente importante en materia de salud pública, al establecer que los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán exigir la devolución de los gastos médicos que hayan tenido que cubrir por cuenta propia ante retrasos o falta de atención oportuna.

El criterio, difundido a través del Semanario Judicial de la Federación, reconoce que cuando una institución de salud incumple con brindar servicios en tiempo y forma, y esto obliga al paciente a recurrir a atención privada para evitar un daño mayor, el Estado debe asumir esa responsabilidad económica.

El caso que dio origen a esta resolución involucra a una persona con serios problemas oftalmológicos que requería una intervención urgente. Ante la falta de respuesta del sistema público y el riesgo de una afectación irreversible, optó por atenderse de manera particular, cubriendo todos los costos.

Aunque en un inicio se consideró que la situación ya no ameritaba análisis debido a que posteriormente recibió atención, un tribunal federal determinó que la omisión inicial no puede ignorarse, ya que tuvo consecuencias directas en la salud y economía del paciente.

Este nuevo enfoque establece que el derecho a la salud no solo implica recibir atención, sino que ésta debe ser oportuna y eficaz. En caso contrario, las instituciones no pueden deslindarse del impacto generado por su inacción o demora.

Además, la resolución amplía criterios previamente impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya contemplaban la devolución de gastos en medicamentos no proporcionados, extendiendo ahora este principio a procedimientos médicos de mayor complejidad.

Con ello, se refuerzó la protección de los derechohabientes y se establece que cualquier falla en la prestación del servicio que obligue a cubrir gastos externos deberá ser compensada, sentando bases más firmes para garantizar el acceso efectivo a la salud en México.