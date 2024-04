Estrategia de seguridad debe modificarse porque es obvio que está fallando: Candidato del PRI

Por José Gregorio Aguilar

El candidato del PRI al Senado de la República, Arturo Núñez Ruiz, reafirmó que pese a que el proceso electoral se ha vuelto riesgoso, no solicitará seguridad a las autoridades del Estado ni a las federales.

Lo que sí solicita, y exige como ciudadano, es replantear la estrategia de seguridad implementada porque según su percepción, no está dando los resultados que los tamaulipecos esperan.

Consideró que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal está equivocada y ha permeado desafortunadamente a los estados y municipios, se tiene que hacer una reorganización en el plan de seguridad, reiteró el priista, que permita disminuir los índices de violencia y que hay y un claro ejemplo es el caso de El Mante, donde no están la condiciones para que la gente salga a sufragar el 2 de junio.

“Quién se siente seguro de transitar en Tamaulipas?”, cuestionó, tras dar a conocer que en el país se tienen registrados más de 180 mil homicidios dolosos, que son las cifras oficiales y que el Gobierno Federal hace caso omiso de eso.

“Siempre lo he dicho, si tenía miedo, ¿quién no tiene? más moviéndose en el estado, pero más miedo me da que el día de mañana mis hijas me digan si yo sabía que tenía que hacer algo porque no lo hice, por eso ando aquí y con la bendición de Dios para que no me pase nada”.

Precisamente esa situación es lo que lo motiva a buscar un escaño en la Cámara Alta pero también, porque en el pasado él fue víctima de la inseguridad y sabe lo que le duele a los tamaulipecos.

“Amén de las problemáticas cotidianas y de la falta de programas sociales que es lo que quiero mejorar, porque los tamaulipecos merecemos libertad y tenemos que provocar que la gente salga a votar el 2 de junio por la seguridad de las familias y su tranquilidad”.

Reiteró el abanderado priista al Senado de la República, que a 39 días de que culmine su proselitismo, no solicitará seguridad, porque todos los tamaulipecos están en la misma situación, es decir, la seguridad la merecen todos, candidatos y ciudadanos.

Lamentó que hoy desafortunadamente el problema de inseguridad es tan grave en el país que 10 mujeres no van a regresar a su casas, derivado de la inseguridad que hay en México y que obliga a todos, sociedad, gobierno y actores políticos, hacer algo”.

“Queremos que se mantengan las condiciones de seguridad y que tengamos esa condición en todo el estado para poder que la gente salga a votar, sin duda en El Mante no están las condiciones, ya vimos una manifestación dolosa, desafortunadamente de un asesinato, no queremos que eso se repita en otras parte del estado, tenemos que cuidar y el Gobierno Federal provocar que haya seguridad para todos los tamaulipecos, tiene que a ver presencia de la autoridad tanto federal como estatal para que impida esta situación se vuelva a repetir”.