Esperan buena cosecha de granos en el norte de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Debido a que se han registrado precipitaciones en el norte de Tamaulipas, no todo está perdido pues en varios municipios se espera una buena cosecha de granos, principalmente el sorgo, afirmó el diputado Edgar Melhem Salinas, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado.

En entrevista, refirió que en días pasados hubo lluvias en la frontera “tuvimos entre una pulgada, dos pulgadas, en la zona de San Fernando hasta tres pulgadas, hay muy buenos sorgos, estuvimos allá en estos días en la región de Río Bravo y Valle Hermoso”.

Refirió “en el tema agropecuario bien en esta zona (el norte del Estado) pero lamentablemente en el centro del Estado y sur del Estado: difícil en el tema del campo, difícil en el tema de la ganadería y prácticamente con una crisis de recurso agua para uso humano como nunca antes se ha visto”.

Melhem Salinas dijo que ante el difícil panorama se espera que haya medidas adicionales “que tome el gobierno para poder hacer frente a una temporada de estiaje que se ve difícil”.

Recalcó que el Valle de San Fernando “lo que es la zona norte viene una buena cosecha, hasta ahorita ha habido lluvias, no como quisiéramos pero sí ha habido lluvias, y bueno hay pronósticos para la próxima semana nuevamente”.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que el tema más preocupante es el abasto para uso doméstico, debido a que las presas y embalses no han recuperado sus niveles y están en su peor momento.

“En las presas no ha habido escurrimientos, las lluvias han sido en lo superficial nada más para lo que es agropecuario, pero no para escurrimientos, los ríos siguen secos y las presas siguen secándose”, sostuvo.

Melhem Salinas dijo que está latente el tema del acueducto del río Pánuco “que todo mundo menciona el proyecto lo acaban de mencionar algunos candidatos presidenciales pero nadie lo toma, como vemos ahorita que es un cierre de administración sexenal y difícilmente va a haber recursos este año para la construcción de acueductos”.