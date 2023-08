Empresas y negocios tienen que invertir más en seguridad

José Gregorio Aguilar

Según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Victoria, los empresarios deben invertir en la seguridad de sus empresas y negocios, desconociendo el programa “Negocio Seguro” que el Ayuntamiento de Victoria puso en marcha en enero a través del cual supuestamente se instalarían cámaras de vigilancia y botones de pánico que estarían enlazadas al C4 y al C5.

De hecho, y desde hace algunos años, muchos socios de este organismo empresarial, han tenido que comprar, con recursos propios, cámaras de video vigilancia o cuando menos alarmas para protegerse de robos y asaltos en comercios, y lo siguen haciendo ya que según dijo, no está enterado de que el gobierno municipal esté apoyando a los empresarios con estas herramientas tecnológicas en forma gratuita.

“No sé si haya un programa o proyecto o propuesta, hubo una aquí en el Municipio pero no sé en que quedó, algunos las instalaron me comentaron pero no sé los resultados sin embargo cada quien las compra a los negocios que venden cámaras algunos las instalan solos mientras que otros contratan a personas para que se las instalen”.

Manzur puntualizó que el objetivo es reforzar la vigilancia y, en un momento dado, acortar los tiempos de respuesta al llamar a las autoridades de seguridad pública por alguna emergencia que se presente en los establecimientos comerciales.

Y es que reiteró que, debido a que los índices delictivos han repuntado en las últimas semanas, colocando a Victoria en el primer lugar en ese rubro, los empresarios tienen que seguir invirtiendo para reforzar la vigilancia y reducir los robos.

“Claro y muchos comercios y domicilios de socios y amigos están protegiendo con cámaras alarmas y alambre de púas protegiendo su domicilio con lo que se pueda porque es una variable muy importante el tema de la seguridad”.

De acuerdo a su percepción y basándose en los diálogos que ha sostenido últimamente con socios y amigos, todo parece indicar que la demanda y la instalación de videocámaras ha aumentado.

“Lo que si he visto es que hay una demanda muy fuerte en cámaras y de instalación de ellas porque conozco varios negocios de ese servicio y todos andan ocupados entonces quiere decir que andan poniendo cámaras por todos lados”.