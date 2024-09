El sistema de salud de Tamaulipas es del tercer mundo: Sierra Medina

Por José Gregorio Aguilar

A unas horas de que el presidente López Obrador confirmara, que el sistema de salud en México es mejor incluso que el de Dinamarca, en el Hospital General Carlos Canseco de Madero persiste la carencia de medicamentos, insumos, equipo y muchas áreas de atención al público están en el abandono, lo que ha llevado al personal a manifestarse, afirmó, Adolfo Sierra Medina.

“Seguimos con las carencias de insumos, de material de curación, de reactivos, en sí, el área donde esterilizas las herramientas de cirugía, de la ropa está fuera de servicio igual que rayos X”.

La situación es tan lamentable, que el secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) citó como ejemplo la red sanitaria en este nosocomio, la cual está totalmente colapsada y donde el excremento brota por todos lados.

“Sí está colapsada la red sanitaria, el excremento sale por lavabos por todas las áreas”.

Es la razón por la cual un grupo de trabajadores se manifestó y mantiene su protesta, no con la idea de buscar protagonismo ni confrontación con las autoridades según Sierra, sino con el objetivo de que alguien, sea quien sea, se haga responsable de corregir todas estas irregularidades en este Hospital cuyas condiciones deplorables heredó la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar.

“No buscamos protagonismo, confrontación sino que alguien levante la mano para iniciar a corregir anomalías. Definitivamente es un legado que deja la Secretaría al IMSS Bienestar y en este momento me sumo a la protesta de los compañeros del Canseco”.

Adolfo Sierra Medina, afirmó que lo que pasa en el Canseco es similar a lo que ocurre en el resto de los hospitales públicos que ahora pertenecen al IMSS Bienestar; aseveró que en Tamaulipas el sistema de salud en general es tercermundista donde ya es común que los familiares de los pacientes anden buscando medicamento por encargo de médicos porque no los tiene el hospital, ni insumos, ni material de curación básico como torundas o guantes, es un sistema totalmente colapsado que dista mucho de parecerse al de Dinamarca, donde el modelo de salud sí es de primer nivel.

“La realidad es otra, definitivamente no es equiparado a Dinamarca me parece que estamos hablando de un tercer mundo donde el sistema general no únicamente salud, sino en todo Tamaulipas está colapsado no tenemos medicamentos”.