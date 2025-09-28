Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de septiembre.– El diputado local Humberto Prieto Herrera destacó que el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas legales centradas en la equidad de género y la protección de la niñez. Los cambios buscan garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres y consolidar la perspectiva de infancia en la justicia estatal.

La reforma más relevante reconoce el principio de paridad de género en la Constitución local y otras leyes. Esto asegura que las mujeres tengan acceso igualitario a cargos públicos y a la toma de decisiones dentro del estado.

“Con ello garantizamos que las mujeres tengan las mismas oportunidades y cerramos la brecha salarial y representativa”, afirmó Prieto Herrera. Añadió que estas medidas envían un mensaje contundente: “Sin mujeres no hay democracia plena”.

En el ámbito judicial, se incorporó la obligación de juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Cada decisión deberá poner en el centro el interés superior de los menores, evitando injusticias y fortaleciendo su protección.

Prieto Herrera explicó que los dictámenes aprobados reflejan la intención de traducir la política en acciones concretas, ya que estas reformas impactarán positivamente en áreas como salud, igualdad, justicia y desarrollo social.

La inclusión de la perspectiva infantil en la ley orgánica del Poder Judicial busca sensibilizar a jueces y magistrados sobre la importancia de atender los derechos de los menores, generando un sistema judicial más justo y humano.

Con estas medidas, Tamaulipas da un paso firme hacia la equidad de género y la protección de la infancia, demostrando que la política puede servir al bienestar real de la ciudadanía.