Diputado presentará iniciativas para defender a los hombres en Tamaulipas

[ssba]

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava, afirmó hoy que analiza presentar varias iniciativas de defensa al género masculino, ya que cuando son víctimas de un delito o maltrato, las autoridades no les ponen la misma atención que a las mujeres.

El legislador señaló que, igual que se defiende a las mujeres a través de las políticas de igualdad de género, es necesario que los derechos de los hombres no se queden rezagados.

En entrevista, el legislador recordó que ya hay una propuesta de la diputada Gabriela Regalado, de Morena, para crear el Instituto del Hombre en Tamaulipas, propuesta que todavía no ha sido dictaminada.

“Vamos a ver como quedó allí con nuestra compañera que lo presentó y vamos a ver cómo viene la situación ahí, es importante que se vea todo el apoyo hacia hombres y mujeres, creo importante que si no se llega a dar el Instituto del Hombre, como mínimo queremos el Día del Hombre a nivel estatal”, precisó.

Ruiz Nava dijo que es necesario que en Tamaulipas exista una figura que pueda apoyar “a muchos hombres que están en desventaja: en ocasiones creemos que el hombre tiene todo fácil y no es así, hay personas que no han concluido sus estudios hay personas que no se les es fácil entrar a una empresa o a un trabajo por el hecho de ser hombre”.

El diputado local dijo que un 50 por ciento de los varones en Tamaulipas están siendo violentados de distintas maneras “sin embargo hay que entender que esta es una forma cultural que de por si se piensa que por el hecho de ser hombre es machista y no es así”.

Alejandro Ruiz Nava declaró “vivimos en una sociedad completamente dominada y gobernada por mujeres, hay que verlo de esta manera: quien administra el hogar, la mujer, quien es la que tiene mejores atenciones médicas, las mujeres tienen muchos servicios y que bueno que se ha logrado eso, festejo que las mujeres tengan todo eso”.

El diputado subrayó que prepara iniciativas propias para resaltar este tema, además de que trabajará en conjunto con la diputada Gabriela Regalado que ya presentó la propuesta ante el pleno del Congreso.