Desconoce Director General corrupción en INFONAVIT

Por José Gregorio Aguilar

Aunque la corrupción en el Infonavit es un tema delicado y complejo, el delegado local Claudio Aquiles Villanueva, asegura no tener conocimiento a detalle de estos hechos que fueron denunciados por el director general Octavio Romero, lo que genera dudas sobre la efectividad de la supervisión y control en la entidad.

Y es que a pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió la corrupción que prevalece en el organismo, la cual afecta al patrimonio de los trabajadores, en Tamaulipas no es un tema que preocupe a las autoridades delegacionales, al menos fue la percepción que dejó Aquiles Villanueva quien dijo que desconoce si hay irregularidades en el estado.

Al igual que la mayoría de los delegados federales, Claudio Aquiles Villanueva prácticamente vive encerrado en sus oficinas, pero hoy dejó la comodidad de las mismas para acudir a palacio de gobierno, donde fue abordado por los medios de comunicación.

En la entrevista, se le pidió su opinión sobre lo declarado por el director general del Infonavit, Octavio Romero, sobre los casos de corrupción que involucran a altos funcionarios y desarrolladores de vivienda que no cumplieron con sus obligaciones y que también se han detectado casos en los que se otorgaron créditos a desarrolladores que no construyeron las viviendas prometidas, lo que ha generado un adeudo de casi 2 mil millones de pesos; pero sobre todo, si ese tipo de hechos pudieran estar pasando en Tamaulipas.

Sin embargo, causa preocupación que el delegado local no tenga pleno conocimiento de estos hechos -solo de manera general- lo que sugiere que por ser Infonavit Tamaulipas un organismo descentralizado, le hace falta un adecuado ejercicio de transparencia y rendición de cuentas así como estrategias y medidas para prevenir que eso ocurra en la entidad, o detectar si es que ya está ocurriendo.

“Nosotros no tenemos ese dato eso que se informó en la mañanera, no tenemos el detalle de esa cómo se detectó y todo eso. No tengo el dato, porque se acaba de divulgar a nivel nacional y nosotros no tenemos información sobre ese punto específicamente”, respondió un tanto nervioso y titubeante.

De manera que si Infonavit nacional no detecta posibles actos de corrupción en la delegación de Tamaulipas, nadie moverá un dedo para emprender o realizar una investigación sobre el funcionamiento de la institución.

“Yo tendría que recibir instrucciones de México primeramente si se ha detectado algo y que es lo procedente…está todo descentralizado,, oficinas centrales son las que podrían detectar”.

Por lo que, a su juicio, es innecesario emprender auditorías internas para saber el estado que guarda el Instituto, ni siquiera cuando hay cambio de delegados como ocurrió en Tamaulipas, cuando él sustituyó en este cargo a Honorio Cortázar en junio del 2023 “la manera que opera Infonavit es muy institucional el hecho de que cambien de funcionarios no da mayor cuestión, tiene un sistema digamos que permanente de auditoría”.

Finalmente, Claudio Aquiles Villanueva comentó que en Tamaulipas el Infonavit cuenta con cinco oficinas y 130 empleados y que cada año se otorgan 18 mil créditos hipotecarios y más de 10 mil créditos no hipotecarios “realmente estamos muy ocupados en la operación”.