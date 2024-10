«Defiende» MC su independencia como fracción legislativa en el Congreso

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Después de que el bloque mayoritario de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo reformaron la Constitución Política de Tamaulipas, el diputado Juan Carlos Zertuche aseguró que la mini fracción legislativa de Movimiento Ciudadano se mantendrá independiente en las votaciones en el Congreso del Estado y no pactará ninguna alianza legislativa.

En entrevista, dijo que junto con la diputada Mayra Benavides Villafranca realizarán un voto razonado y justificado, y así es como pretenden transitar durante la 66 legislatura local.

El miércoles, en la primera sesión ordinaria de los nuevos diputados, se reformó el artículo 65 de la Constitución de Tamaulipas, para que los ayuntamientos no tengan que avalar cambios a la carta magna estatal y el Congreso mantenga independencia de decisión.

Los dos diputados de Movimiento Ciudadano decidieron no apoyar la medida y su estrategia fue abstenerse, mientras seis panistas votaron en contra, y la única diputada del PRI se unió al eje Morena-Verde-PT votando a favor.

Zertuche aclaró porque se abstuvieron “no vamos a dar el sí por el sí, el no por el no, no somos comparsas ni paleros, tenemos independencia y autonomía y así vamos a trabajar durante los próximos tres años”.

El también presidente estatal del MC en Tamaulipas, dijo que su mini fracción legislativa analizará los asuntos a votar en el Congreso día a día, precisamente para decidir su voto.

“Vamos a analizar de manera profunda, de manera detallada cada una de las iniciativas que se presenten dentro del Congreso, para hacer un voto sobre todo congruente y claro a la ciudadanía, que tengan idea de lo que está sucediendo en el terreno legislativo”.

Zertuche dijo que en las elecciones pasadas “en Tamaulipas hicimos historia y tenemos más de 30 regidores aquí en el Estado, tenemos una fracción naranja aquí en el Congreso y ganamos la alcaldía de Padilla”.

Añadió “hay más de 130 mil tamaulipecos que confiaron en Movimiento Ciudadano como una opción, como una alternativa, eso nos llena de mucha satisfacción, el 2027 está a la vuelta de la esquina y con el mismo ánimo vamos a seguir trabajando y construyendo”.