Critica Úrsula Salazar al juez que amparó a CDV

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

La diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, pidió que se investigue al Juez Séptimo en Reynosa, quien le ha concedido dos amparos al ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca

En entrevista, Salazar Mojica reprobó que el Juez federal le haya concedido dos suspensiones al ex gobernador panista, situación que lo pone ahora en posición de asumir la candidatura plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN).

«Nuevamente un juez, que ya sabemos también que es el mismo, allá en Reynosa donde quiere poner en duda lo que ya definió una Sala Superior», dijo.

La diputada de Morena señaló que las instancias correspondientes deben negar la candidatura a García Cabeza de Vaca.

«Que no haya vuelta atrás y que no quieran buscar el caminito para una persona que al menos para la mayoría de los tamaulipecos no es bien recibido aquí», declaró.

Pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) no conceder la candidatura plurinominal al ex gobernador por considerarlo un prófugo de la justicia.

«Le pido al INE que no haya inclinación hacia nada, que sean congruentes con lo que ya se aprobó en la Sala Superior», afirmó.