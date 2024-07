Con Manuel Raga el deporte en Tamaulipas estuvo abandonado: Carlos Fernández.

Por José Gregorio Aguilar

El deporte en Tamaulipas estuvo abandonado desde que se nombró a Manuel Raga Navarro como director del Instituto del Deporte (INDE), afirmó el diputado panista, Carlos Fernández Altamirano.

El presidente de la Comisión del Deporte en el Congreso del Estado, aseguró que, durante estos dos años, los deportistas no se sintieron representados por Raga, pero lo peor, es que diariamente entrenadores, deportistas y líderes de asociaciones deportivas le hacían llegar quejas y denuncias en contra del ahora ex Director y de su errática administración

“Yo lo he dicho desde un principio, hoy no hay un director del deporte de Tamaulipas a la altura de los deportistas de Tamaulipas, y eso yo les puedo enseñar los mensajes que recibía todos los días de entrenadores, deportistas, de presidentes de asociaciones”.

Además, se cuestionó mucho el hecho de que Manuel Raga Navarro no hiciera nada en contra de las denuncias de algunos padres de familia cuyas hijas menores de edad, estaban siendo víctimas de abuso físico y sexual por parte del entrenador Ricardo “N”, situación que se vivió casi dos años; por fortuna, el presunto violador ya se encuentra preso.

Por ello ahora, que Manuel Raga ha sido relevado en el puesto, el diputado panista sostuvo que en el INDE debe haber más cambios, no solo en la Dirección General sino también en otros departamentos donde las cosas según dijo no se han estado haciendo bien

“Hoy más que nunca que están en un proceso nacional los juegos CONADE, ellos mismos demandan los cambios no únicamente en la dirección general sino en otros departamentos, pero también reconocen que ha habido algunos aciertos con algunas personas que ahí laboran en lo personal”.

Consideró como un acierto la salida de Raga Navarro pues no solamente no se le vio trabajo, sino que también acumuló muchas quejas de deportistas y entrenadores a quienes prácticamente les dio la espalda. Manuel Raga fue una gloria del deporte, pero en el INDE no demostró capacidad por lo cual su relevo es positivo.

“He manifestado en diferentes situaciones el director del INDE laboró cuando yo fui director del Deporte en Tamaulipas, hubo inclusive algunas situaciones graves de salud la cual nosotros siempre respaldamos y protegimos sin embargo hoy desconozco ese actuar que él ha tenido con los deportistas y con los entrenadores en donde prácticamente les dio la espalda siempre él ha buscado respaldarse en lo que él hizo hace muchos años y hay tiempo para corregir el rumbo”.

Por último, Fernández Altamirano, quien también fue Director del Deporte en el gobierno panista, consideró que aún es tiempo de corregir el rumbo que está llevando el deporte y poner orden en todo el Instituto, pero sobre todo que quien ahora está al frente de esta institución, sí esté a la altura de los deportistas tamaulipecos.

“Le quedan todavía 4años a esta administración hay tiempo para corregir el camino que está llevando la dirección del deporte del Estado, la gente no está conforme hay diferentes situaciones, yo aquí he presentado diferentes iniciativas para que tengan una mayor capacidad de operación y mayor presupuesto sin embargo también los diputados de MORENA, no han abonado no han apoyado”

Resumiendo, creo yo que hasta hoy el instituto del deporte no tiene un director general a la altura de los deportistas, concluyó el diputado de Acción Nacional.