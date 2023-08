Comparecen ex funcionarios y directivos de Conalep ante Contraloría del Estado

Por José Gregorio Aguilar

El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza confirmó que un total de 18 ex directores de planteles y 8 ex jefes administrativos ya respondieron a las observaciones hechas en las auditorías del 2019 al 2022.

“La Contraloría nos giró oficio para que convocáramos a 18 ex directores de planteles y a ex jefes administrativos de cada plantel para que contestaran lo que a su derecho correspondiera sobre las observaciones hechas en las auditorias en el 2019, 2020, 2021 y 2022 y teníamos el plazo hasta el 17 de julio para contestarla y se entregó en tiempo y forma esta información a la contraloría”.

Con excepción de tres casos, en que los responsables omitieron o la presentaron por escrito, el resto de los involucrados contestaron lo que a su derecho corresponde a la Contraloría del Estado.

“En su mayoría contestaron los ex administrativos y ex directores algunos dos o tres casos que ahorita no te puedo ubicar los nombres que omitieron o la presentaron por escrito o la omitieron”.

Respecto a si se fincará responsabilidad a los ex servidores públicos que presuntamente desfalcaron las finanzas del Conalep, Arizpe Pedraza dejó en claro que la Contraloría del Estado determinará, si se entabla proceso legal o no a los presuntos responsables de ese millonario desfalco a la institución.

“La contraloría determinará eso, en base a las contestaciones va a tener que hacer un análisis de cada una de las contestaciones en base a lo que cada uno está diciendo y en base a lo que se encontró y entonces ya dirán si su explicación es consistente o no y entonces ya nos dirán si hay que seguir adelante en el proceso o a lo mejor llega hasta ahí”.

Es importante recordar que en el mes de junio la Contraloría Estatal cerró la auditoria hecha al Conalep de Tamaulipas, determinando que fue por 48 millones de pesos en los últimos 4 años, distribuidos en los 8 planteles, los que no están transparentados ni está muy claro hacia donde fueron a parar; se trata de 48 millones de pesos lo que no ingreso, por concepto de cuotas que pagan los alumnos cada semestre y que no estaban reportadas a las cuentas del Gobierno del Estado.

El Director General del Conalep recordó que fue entre enero y marzo de este año cuando fueron las inscripciones del segundo semestre del período 22-23 “cuando se notó en un indicador de ingreso propio que subió 117 por ciento; quiere decir que poco mas de la mitad era lo que estaba ahí en ese tema de desvio ahorita ya se metió un control en todas las cajas de los planteles donde ya al alumno se le imprime la boleta para pagar al banco a la cuenta de finanzas del estado que es la cuenta concentradora que es donde se debió depositar pero por alguna razón antes lo recibían en efectivo lo cuidaban ahí y en lugar de llevarlo por ahí se perdió el recurso”.