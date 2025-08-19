Aumenta en Tamaulipas donación y trasplantes de órganos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria,- El Centro Estatal de Trasplantes de Tamaulipas reportó un aumento en la tasa de donación de órganos, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de cientos de personas y colocar al estado entre los primeros diez a nivel nacional en este rubro.

El secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que desde el inicio de la presente administración se realizaron 136 donaciones, a partir de las cuales 300 personas recibieron un órgano o tejido, con lo cual se reactivaron procesos en hospitales donde antes no existía actividad en este ámbito.

El funcionario destacó que el propósito de estas acciones ha sido ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes, además de posicionar a los hospitales tamaulipecos como referentes en materia de trasplantes a nivel nacional.

Hernández Navarro subrayó que “se han logrado donaciones multiorgánicas muy significativas que incluso han salvado vidas en prioridad, como se le llama en urgencias nacionales”, y agregó que actualmente el programa se mantiene activo gracias a la coordinación entre dependencias.

Datos del propio Centro Estatal de Trasplantes indicaron que en México alrededor de 18 mil personas se encuentran en lista de espera por un órgano, mientras que en Tamaulipas los procesos de donación y trasplante se han realizado con mayor frecuencia en los últimos meses.

El avance registrado, señalaron autoridades del sector salud, es resultado de la profesionalización del personal médico, así como de una mayor sensibilización social sobre la necesidad de donar órganos para salvar vidas.

Las autoridades sanitarias aseguraron que mantendrán las campañas de concientización y fortalecimiento de las capacidades hospitalarias, con el objetivo de sostener el ritmo de donaciones y mejorar las condiciones para los pacientes en espera.