Análisis del Discurso de Cierre de Campaña de Américo Villarreal

Por Grecia Lizeth Gomez Olivas y Heidy Itzel Quevedo Olivo alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El discurso se llevó a cabo el día 1 de junio de 2022 en Ciudad Victoria Tamaulipas. En cuanto a su estructura, es un discurso sencillo cuyo propósito es exponer propuestas, ideologías, generar una imagen positiva del candidato y del partido, y hacer un llamado a la acción para votar por él.

Su discurso está dirigido en segunda persona, por lo que se refiere a la audiencia como “tú”, “ustedes” y “nosotros”. Al expresarse así Américo Villarreal se muestra como alguien cercano, se incluye a sí mismo en el mensaje lo que ayuda a que los ciudadanos puedan generar un vínculo de confianza con él y un sentido de unidad ya que las frases más repetidas no son “yo como gobernador”, sino “juntos haremos un cambio”. Ya no son solo las acciones del candidato sino un colectivo que tiene los mismos intereses. Es un aspecto muy interesante que le ayuda a ganar simpatía ya que ameniza el discurso y lo vuelve más directo al incluir a los ciudadanos en el contenido de este.

Los aspectos a los que dio énfasis son el cambio, la transformación, esperanza, bienestar, libertad, prosperidad, garantizar el derecho a una mejor sociedad y el amor que tiene por Tamaulipas. Declarando que ejercerá una política con enfoque humanista que prioriza los derechos humanos de todos, brindar oportunidades de desarrollo y bienestar social, apoyar a niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y minorías sociales en Tamaulipas.

Entre sus propuestas más contundentes están: la carretera de doble carril de Monterrey a Tampico para aligerar la carga y potenciar el turismo, Contar con la segunda fase del acueducto Guadalupe Victoria (mencionó que él fue quien hizo la primera fase y ahora promete la segunda), Potenciar el área agrícola y agropecuaria; sacar el máximo provecho de las zonas norte, sur y centro del estado. En la Educación: mayores recursos, mejoras a la infraestructura, capacitaciones y tecnología, beneficiar a alumnos con becas y a maestros con prestaciones y salarios justos. En el Sector Salud: Mejores unidades médicas y centros de salud, infraestructura, equipo, medicamentos y personal médico y de enfermería dispuestos a atender a los ciudadanos, así como consideraciones con sus salarios y prestaciones.

Lo que no mencionó fueron propuestas que estuvieran relacionadas con el tema de la seguridad, tampoco hubo un espacio de intercambio de ideas o diálogos entre el candidato y los ciudadanos asistentes al evento de cierre de campaña para exponer inquietudes o brindar sugerencias.

A su vez, promete un cambio y una transformación en la manera de gobernar y asegura que no será un gobierno de un solo mandatario, sino de un liderazgo que escucha, honesto, que resuelve necesidades y ve por el bienestar de los Tamaulipecos.

A lo largo del discurso se refiere a su gobierno como un gobierno “austero” (sencillo) recalcando que se cuenta con la capacidad y suficiente recurso para cumplir con las necesidades que tiene que atender y responder a la sociedad.

Villareal menciona que en su gobierno no habrá espacio para la corrupción, y que a diferencia de otros partidos y el actual gobierno de Tamaulipas no existirán los conocidos “moches” ni el desvío de recurso para la realización de actividades gubernamentales y que, en cambio, ese recurso será utilizado para la creación de obras sociales y programas de bienestar.

Pone constantemente de ejemplo al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y su manera de liderar, diciendo que busca replicar su modelo de gobierno donde se actúe sin corrupción y realizar obras de infraestructura que mejoren los indicadores económicos, trabajando de la mano con Obrador para generar un gobierno que haga historia y sea parte de un cambio a nivel estatal y nacional.

Cerró su discurso asegurando que se guía por los principios del partido de Morena: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A la vez que hace una invitación a la sociedad de rescatar los valores de la verdad, justicia y honestidad y trabajar en conjunto para transformar a Tamaulipas el próximo 5 de junio ejerciendo su derecho al voto.

El tono de voz utilizado por Villarreal fue fuerte y pausado de principio a fin, denotando seguridad en lo que decía y con su postura comunicó serenidad mostrando un buen desenvolvimiento escénico. En general, fue un discurso muy relajado y cualitativamente se puede ver como tiene un enfoque que busca llegar a los sentimientos de quien lo escucha hablando repetidamente del amor que siente por Tamaulipas. El orden del discurso fue sencillo comprendiéndose su objetivo e idea principal.