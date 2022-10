Afirma la CNTE que no hay recursos Para contratar a más maestros

Por José Gregorio Aguilar

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) cuestionó que la falta de maestros tiene su origen en el bajo presupuesto que se asignó al sector educativo.

Alberto Cano, integrante de la Dirección Política de la Coordinadora, reafirmó que se necesita mayor presupuesto para atender la demanda de maestros en las diferentes entidades del país en donde hay grupos sin maestros y muchas vacantes pero falta presupuesto.

“El problema mayor es que no hay presupuesto o sea hay mucha demanda, muchas plazas vacantes, grupos sin maestros pero no hay contrataciones porque no hay presupuesto suficiente”

El docente acusó de nuevo que la reforma educativa de la cuarta transformación en realidad no ha transformado ni mejorado la educación del país.

Insistió en el hecho de que el déficit de maestros en las diferentes escuelas públicas se debe a la falta de presupuesto para contratar a más docentes.

Dijo que ese es uno de los motivos por los cuales la SEP no restablece el programa de Tiempo Completo.

“Inclusive para estas escuelas de tiempo completo es el mismo problema, lo cancelaron y ahora están retomándolo de manera selectiva con ese programa de la escuela es nuestra”.