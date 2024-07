A un paso de la prisión, dos altos ex funcionarios de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Por otorgar contratos irregulares superiores a 8 millones de pesos, un Juez de Control vinculó a proceso a Jesús “N” ex Secretario de Administración y a Elda “N” ex Contralora Gubernamental, ambos colaboradores del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas informó que en junio del 2022 los imputados adjudicaron de manera ilícita 14 contratos a 2 personas morales y una física, por un monto total de 8 millones 233 mil 500 pesos

Esto lo realizaron de manera directa, sin licitación pública para lo cual dividieron el importe total de los servicios señalados en los referidos contratos, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

Ambos quedaron vinculados a la causa penal número 86/2024 por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

El Juez determinó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron suficientes para abrirles un proceso penal y señaló un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Por ahora el juez les impuso medidas cautelares a a Jesús “N” y a Elda con la prohibición de acercarse a la Secretaría de Administración, de igual modo a la Contraloría Gubernamental y para asegurar la comparecencia al proceso de los imputados se les impuso la obligación de acudir a firmar de manera semanal a la Unidad de Medidas Cautelares.