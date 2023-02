Mueren dos guardias estatales en fatal accidente

Ciudad Victoria.-

Un hombre y una mujer de oficio policías de la Guardia Estatal murieron al partir por la mitad un coche en el que viajaban después de estrellarse contra una contención de acero que hay sobre la carretera a Monterrey, cerca de Hidalgo.

En un reporte que previamente dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, el accidente lo reportaron a las 9 de la noche del sábado en el kilómetro 68, cerca del ejido San Francisco.

Proteccion Civil de Hidalgo recibió el llamado de auxilio y se apersonaron en el sitio reportando que las personas ya no tenían signos de vida.

La Fiscalía del estado identificó a los occisos como Carlos Antonio “Z” y Leidy Guadalupe “G”.

La muerte de los oficiales murieron por diversos golpes y heridas que les causó la barra de acero que atravesó el carro.

Los agentes estaban asignados en Nuevo Laredo y se dirigían a Ciudad Victoria en un coche Chevrolet Cruze sin placas.

Al llegar a una curva el chofer no pudo controlar el carro por lo que se fue contra la contención de acero y lo atravesó.

Los oficiales de la guardia estatal no sabían que eran compañeros y lo vinieron a saber hasta que removieron los cuerpos y encontraron sus credenciales.