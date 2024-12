MrBeast alquila icónicas pirámides de Egipto por 100 horas

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha sido protagonista de titulares por sus extravagantes iniciativas y videos de alto presupuesto. En esta ocasión, su último proyecto lo llevó a Egipto, donde alquiló las emblemáticas pirámides de Giza por un total de 100 horas.

Este permiso le permitirá explorar cada rincón, desde las cámaras internas hasta los pasadizos secretos que rara vez han sido documentados públicamente.

En un adelanto del podcast Beyond the Records, MrBeast compartió algunos detalles de esta aventura. Según explicó, su intención no solo es grabar contenido exclusivo para su canal de YouTube, sino también vivir una experiencia única junto a su equipo. “Quiero encontrar secretos, explorar las habitaciones y tumbas, y simplemente disfrutar de esta oportunidad histórica”, comentó.