Se suma STPS con corazón y solidaridad a la campaña DIFTON 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS), encabezada por su titular Luis Gerardo Illoldi Reyes, participó con entusiasmo en la campaña DIFTON, realizando la entrega de juguetes que fueron recolectados por el personal de la dependencia para llevar alegría a niñas y niños tamaulipecos.

Illoldi Reyes destacó que esta acción refleja el espíritu solidario y humano que distingue al personal de la secretaría, quienes se unieron con el único propósito de dibujar sonrisas en los rostros de la niñez.

Destacó que no hay mayor satisfacción que ver felices a los niños, porque ellos deben estar jugando, aprendiendo, soñando y no trabajando.

En esta noble actividad también participó la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, así como el director de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas (CCLT), José Ives Soberón Mejía, quienes junto con el equipo de la STPS reafirmaron su compromiso con el bienestar de las familias tamaulipecas.

Por último dijo que con este gesto de empatía y compromiso social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ratifica su vocación humanista y su compromiso con los valores que promueven una sociedad más justa, solidaria y protectora de la niñez.