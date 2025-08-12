La UAT crece a paso firme en cada rincón de Tamaulipas: Dámaso Anaya

El rector de la UAT dio la bienvenida a estudiantes al poner en marcha el ciclo escolar Otoño 2025, destacando obras estratégicas e impulso a la cobertura educativa.

Tampico, Tam.; 12 de agosto de 2025.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar Otoño 2025, con la Ceremonia Cívica de Apertura de Actividades Académicas que presidió en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Tampico.

Con la presencia del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, el rector de la UAT puso en marcha el período escolar universitario en donde expresó su mensaje de bienvenida a la comunidad estudiantil, teniendo como marco los honores a los símbolos patrios.

Dámaso Anaya señaló que la UAT sigue avanzando a paso firme, luego de dar a conocer que la matrícula para este ciclo alcanza los 45 000 estudiantes, incluyendo a más de 9 500 jóvenes de nuevo ingreso. Mencionó que este año se ha dado apertura a nuevos programas académicos en distintas sedes, para atender la demanda educativa en áreas estratégicas del desarrollo regional y nacional.

Recalcó el impulso de importantes obras y equipamientos que han sido realizados con apoyo del Gobierno del Estado, como la ampliación y modernización de las facultades de Odontología, Medicina, Enfermería, Música y Artes, Ingeniería, Derecho y Arquitectura en el campus Tampico, además de la entrega en esta zona de 436 computadoras de alta gama, 22 pantallas interactivas, dos camiones universitarios, una camioneta tipo van, plantas de emergencia, tractores y equipo médico y deportivo especializado.

Subrayó que estos avances responden a una visión humanista, incluyente y transformadora, orientada a la formación de profesionistas y ciudadanos responsables, reafirmando que la UAT es la casa de estudios de todas y todos los tamaulipecos, donde la juventud encuentra apoyo, inspiración y oportunidades.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, llevó el saludo y reconocimiento del gobernador Américo Villarreal Anaya a la comunidad universitaria, tras reiterar el compromiso gubernamental de respaldar la educación media superior y superior.

Destacó su reconocimiento al rector Dámaso Anaya por impulsar el crecimiento educativo de la UAT, que ha permitido concentrar más del 33 % de la matrícula de educación superior en Tamaulipas y reunir a más del 70 % de los investigadores de la entidad en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Puntualizó en la calidad, pertinencia y alcance humanista de la educación que ofrece la UAT, así como su colaboración en la planeación educativa estatal para alinear la oferta académica con el desarrollo regional y los polos estratégicos de Tamaulipas.

El rector Dámaso Anaya encabezó el evento acompañado por su esposa Isolda Rendón, presidenta de Familia UAT, así como por autoridades académicas, legislativas y militares, con la asistencia de directivos, docentes, estudiantes y comunidad universitaria de las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.