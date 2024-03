Ganaderos tamaulipecos quieren a Geño en el Senado

Ciudad Victoria.- El candidato al Senado de la República por el Partido Verde, Eugenio “Geño” Hernández Flores, se reunió en esta ciudad capital con más de 200 productores ganaderos de Tamaulipas, a los cuales les recordó, “la ventaja mía es que saben que sí le hecho ganas, saben que doy la cara y saben, que estoy presente cuando se requiere”.

En el encuentro con amigos y productores pecuarios, el abanderado del Verde al Senado por Tamaulipas, reiteró que durante su mandato, “trabajamos juntos y me apoyaron en muchos proyectos…los tamaulipecos hace 20 años me dieron la confianza de ser su gobernador y la confianza de los amigos no se defrauda…quiero ser Senador, porque sé que puedo hacer mucho desde el Senado por todos los tamaulipecos y por todo el país.”

Eugenio Benavides, ex presidente de los Ganaderos en Tamaulipas, destacó que siempre fue el gobernador más cercano que tuvieron los productores pecuarios, como olvidar dijo, el ambiente de solidaridad, camaradería y de fiesta en las subastas ganaderas, “tú no nos defraudaste, correspondientes con creces y en tu gobierno fluyeron apoyos a la ganadería para la sanidad, mejoramiento genético, infraestructura en ranchos, apoyos para la compra de maquinaria e implementos, mantenimiento y hasta pavimentación de muchos caminos rurales.”

Ahora, en esta nueva etapa de tu vida ¡candidato!, expresó Eugenio Benavides, nos da igual porque partido vayas, porque los partidos, señaló, son la vía para acceder a una puesto de elección popular, pero realmente lo que importa es la persona que llegue a una posición y cumpla al cien con su responsabilidad y con los compromisos contraídos, con sus representados…sé que serás Senador y apoyarás sobre todo al campo tamaulipeco.

Jesús Canales, porcicultor de Río Bravo, dio su voto a Geño, “porque necesitamos que se dignifique la profesión a la que nos dedicamos como ganaderos y como agricultores, queremos sentir que no estamos olvidados…si en el Senado vamos a tener al gobernador que tuvimos cuando fuiste gobernador, eso es lo que nos motiva y mueve a saber que estamos con la persona correcta”.

En su intervención, Roberto Rodríguez Alanís, evocó el primer fondo ganadero creado en la República Mexicana, durante la administración estatal de Eugenio Hernández Flores, de quien dijo, “hiciste mucho y nos apoyaste cuando tú eras gobernador, proyectos que se comprueban después de 18 años que siguen dando frutos”.

Asimismo, le agradeció la bodega de los agricultores de San Carlos, que fue creada con un fondo, instaurado para fortalecer la actividad y posicionar a Tamaulipas como uno de los estados más productivos en el campo mexicano.

La productora Marlene Coronel Cruz, dijo que en Eugenio Hernández, la actividad ganadera será dignificada desde el Senado de la República, porque durante su gobierno las asociaciones ganaderas ampliaron sus servicios, los productores tuvieron muchos apoyos que les permitió modernizar, exportar ganado, además de la empacadora y deshuese que se construyó en Aldama.

“Tuvimos apoyos hasta para la sequía y logramos que el PROGRAN naciera precisamente en Tamaulipas”.

Por su parte, Arturo Cortez Gómez, aseguró que “Geño” será Senador y, desde el Senado dijo, “sabemos que nos vas a echar la mano, porque eres un excelente gestor y no nos dejaras solo.”

Después de escucharlos, expresó el abanderado del Partido Verde al Senado, lo que deseo en esta etapa de mi vida, es seguir sirviendo a Tamaulipas y a México, hacer equipo con el gobernador para seguir ayudando en el avance y la transformación de nuestro estado.