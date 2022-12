Estudiantes tamaulipecos presentarán proyectos tecnológicos en nueve países

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Estudiantes tamaulipecos participaron de forma sobresaliente en el pasado encuentro: “Expo Ciencias Nacional 2022”, realizado los días 7 y 8 de diciembre, en la ciudad de San Luis Potosí, evento organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencias y Tecnología, de tal manera que gracias a su talento, ingenio y trabajo obtuvieron la acreditación de 9 proyectos que habrán de representar a Tamaulipas y a México en eventos internacionales.

ExpoCiencias es un encuentro de ciencia y tecnología con participación infantil y juvenil que se organiza en México; reúne a estudiantes de las 32 entidades del país y en esta edición se contó además con la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de siete países: Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Paraguay y Perú, además de México.

Durante este foro de ciencia y tecnología participaron más de mil 500 estudiantes de los tres niveles educativos, quienes hicieron la presentación de 450 proyectos que buscan impulsar el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en la juventud de México.

Gustavo García Caciano y Ana Jaqueline Hernández; del Instituto Tecnológico de Reynosa, recibieron su acreditación a ExpoCiencias Guatemala 2023, con su proyecto «TERAPEC», que consiste en una férula automatizada que brinda seguridad y confort, como una herramienta de fisioterapia que puede ser utilizada desde casa.

Emily Villanueva Ramírez y Gema Esparza López, del CONALEP 055 de Matamoros, también fueron acreditadas con su proyecto «Alerta Fire», que consiste en un dispositivo innovador que puede detectar, medir, monitorizar y reaccionar ante la presencia de gas natural y gas LP presente en sus inmediaciones; las estudiantes tamaulipecas podrán presentar su invento en Buca International Music, Science, Energy and Engineering Fair 2023, en Turquía.

Por su parte, Bruno Eduardo Báes Martínez y Daniel Marck González Cabrera de la Universidad Politécnica de Victoria, tendrán la oportunidad de viajar a Indonesia, para participar en el International Science and Invention Fair 2023,donde podrán exponer su proyecto «Optimización y Mejora de Diseño y Fabricación de Productos a Través de la Biomimética», que puede ayudar a mejorar la utilización de la biomímesis (imitación de la naturaleza), en la generación de productos que se encuentran en el mercado.

Monserrat Guadalupe Molina Guzmán y Daniel Fuentes Zúñiga, del municipio de Tula y estudiantes de la Unidad a distancia del Tecnológico de Ciudad Victoria, se ganaron el derecho de participar en la Feria Internacional de Educación, Ciencia y Tecnología CIENTEC 2023, Perú, para exponer su proyecto «Floculante Grandmapal», que consiste en un producto clarificante para aguas superficiales, elaborado con mucilago de nopal cuijo (Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm).

También los representantes de la Escuela Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho, del municipio del Mante, Luis Fernando Aguinaga Rodríguez y Aranza Kamila González Ledezma, tendrán la oportunidad de presentar su proyecto en Global Youth Science and Technology Bowl, Hong Kong 2023; ellos proponen la utilización de desechos tóxicos a partir de una reacción química para elaborar papel, porta vasos, cubre mesas etc., proyecto que llaman «Eco-papel Ecologic».

Karol Valeria Morales en la Feria Nordestina de Ciencias y Tecnologìa 2023, de Brasil, su proyecto «Impermilk» que consiste en un impermeabilizante orgánico, generado a partir del desecho de la leche.

También el proyecto «La Muralla Extintora», creado por los estudiantes José Román Trejo Morales y María Fernanda Quintos Ploneda, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, podrá ser presentado en el London International Youth Science Forum, Inglaterra 2023, donde mostrarán un proceso químico que evita la propagación del fuego.

Otro proyecto que recibió su acreditación para presentarse en la Feria Juvenil Internacional de Proyectos Empresariales Ciencia, Tecnología e Innovación 2024 en Ecuador, es el de los audífonos canceladores y modulares de sonidos para niños con autismo «Sound TEA», creados por Víctor Eduardo Acosta Villaloìn y Farid Arjona Morales del CETis No. 22, de Tampico.

José Guadalupe Coronado Ramírez y Rubén Rafael Juárez Antonio, del Tecnológico de Madero, también se ganaron la acreditación World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2023, que habrá de realizarse en Malasia y donde podrán exponer su proyecto «Amasol», consistente en un producto alimenticio alternativo para prevención de desnutrición y obesidad.

La participación de los estudiantes tamaulipecos se logró gracias al trabajo y esfuerzos conjuntos del Gobierno del Estado, que preside Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Educación, que dirige Lucía Aimé Castillo Pastor, y la coordinación y trabajo en equipo del Cotacyt, a cargo de Julio Martínez Burnes, con la valiosa asesoría y apoyo de maestros, asesores y padres de familia