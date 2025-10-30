Convoca Lucy de Gattás a seguir unidos de corazón por las familias de Victoria

Cd. Victoria, 29 de octubre 2025. –

La presidenta del Sistema DIF Victoria Lucy de Gattás, en compañía de su esposo, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez, presentó su cuarto informe de actividades, en el que reiteró el compromiso de seguir trabajando unidos de corazón por el bienestar de las familias victorenses.

“Iniciamos un nuevo ciclo con el corazón lleno de fuerza y la mirada puesta en un solo objetivo: que Victoria sea la ciudad que todas y todos merecemos, una ciudad más humana, más fuerte y profundamente incluyente” dijo ante autoridades de los ámbitos estatal, federal y municipal, ex presidentas del DIF, ex alcaldes, sector empresarial, comercio organizado y sociedad civil.

En su mensaje, externó un reconocimiento especial a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y al gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por el valioso apoyo humanista y solidario al DIF Victoria para atender a los grupos y sectores más vulnerables de la Capital de Tamaulipas.

“Gracias de corazón por estar siempre dispuestos a tender la mano y por ser esa luz de esperanza que ilumina el camino de toda la gran familia DIF a la que orgullosamente pertenecemos” expresó, ante la representante Lic. Susana Martínez Torres y el Coronel de Infantería y Comandante del 77 Batallón Francisco Arroyo Quintero.

El agradecimiento, lo hizo extensivo al alcalde Eduardo Gattás Báez, y sus hijos Abraham, Jacobo y Galy, por el respaldo brindado y compartir la experiencia de servir a la comunidad; así como a integrantes del Gabinete Municipal, Cabildo y equipo que conforma el Patronato.

En su informe, destacó que el DIF Victoria entrega de 21 mil desayunos escolares calientes diarios; la capacitación de 800 niñas, niños y adolescentes de los centros Luz y Arte y PANNARTI; trabaja por el futuro y cuidado de niñas y niñas con 7 CAIC y 1 guardería; la distribución de 2 mil 500 kits escolares con el programa Pasos por la Educación.

29 consultas a través del área Atención a la Salud recién equipada a la vanguardia por la empresa Oxxo, y las múltiples acciones de gobierno y sociales, en coordinación con más de 300 empresas, instituciones, comercios, asociaciones y ciudadanía en general que dan oportunidades de vida a quienes menos tienen.

“Los tiempos actuales son de oportunidad, pero exigentes. ¡El reto para todos es hoy! ¡Victoria tiene prisa y no puede esperar! Victoria, ¡unidos de Corazón!” subrayó Lucy de Gattás ante un concurrido Teatro Amalia G. de Castillo Ledón que, con una extensa ovación, le reconoció la excelente labor al frente del Sistema DIF Victoria.