Busca el PT Tamaulipas una sociedad justa, equitativa y solidaria

El Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, reafirma su compromiso con las causas del pueblo al presentar su renovada Agenda Social 2025-2030, enfocada en garantizar el bienestar, la justicia social y el desarrollo igualitario de todas y todos los mexicanos.

El comisionado político nacional, Arcenio Ortega Lozano dijo que como fuerza política aliada del pueblo trabajador, el PT pone al centro de su acción legislativa y territorial la lucha por los derechos sociales y la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

Recordó que los ejes principales de la agenda social del PT son:

1.⁠ ⁠Educación pública, gratuita y de calidad:

Aumento del presupuesto para escuelas públicas en todos los niveles.

Acceso garantizado a becas para estudiantes de escasos recursos.

Fortalecimiento del papel del magisterio como agente de transformación.

2.⁠ ⁠Salud digna y universal:

Consolidación de un sistema de salud gratuito y de calidad.

Acceso garantizado a medicinas y tratamientos.

Campañas de prevención y promoción de la salud en comunidades rurales

y marginadas.

3.⁠ ⁠Trabajo digno y salario justo:

Incremento progresivo al salario mínimo.

Defensa de los derechos laborales y fortalecimiento de los sindicatos

democráticos.

Programas de empleo para jóvenes y adultos mayores.

4.⁠ ⁠Igualdad de género y respeto a la diversidad:

Políticas públicas con enfoque de género.

Apoyo integral a madres trabajadoras y jefas de familia.

No a la violencia y a la discriminación de grupos vulnerables

5.⁠ ⁠Apoyo al campo y soberanía alimentaria:

Subvenciones y programas para pequeños productores.

Protección a semillas nativas y producción local.

Impulso a cooperativas rurales y economía social.

6.⁠ ⁠Vivienda digna para todos:

Ampliación de programas de vivienda popular.

Regularización de asentamientos urbanos.

Crédito accesible para autoconstrucción.

“Nuestra lucha es por el pueblo, por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, por las comunidades indígenas y campesinas. No descansaremos hasta que cada hogar mexicano viva con dignidad y justicia social”, declaró Ortega Lozano.

Asimismo hizo un llamado a todas las fuerzas progresistas, movimientos sociales y ciudadanía comprometida a unirse en esta cruzada por un México más justo, más humano y más solidario.