El Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, reafirma su compromiso con las causas del pueblo al presentar su renovada Agenda Social 2025-2030, enfocada en garantizar el bienestar, la justicia social y el desarrollo igualitario de todas y todos los mexicanos.

El comisionado político nacional, Arcenio Ortega Lozano dijo que como fuerza política aliada del pueblo trabajador, el PT pone al centro de su acción legislativa y territorial la lucha por los derechos sociales y la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

Recordó que los ejes principales de la agenda social del PT son:

1.⁠ ⁠Educación pública, gratuita y de calidad:

  • Aumento del presupuesto para escuelas públicas en todos los niveles.
  • Acceso garantizado a becas para estudiantes de escasos recursos.
  • Fortalecimiento del papel del magisterio como agente de transformación.

2.⁠ ⁠Salud digna y universal:

  • Consolidación de un sistema de salud gratuito y de calidad.
  • Acceso garantizado a medicinas y tratamientos.
  • Campañas de prevención y promoción de la salud en comunidades rurales

                     y marginadas.

3.⁠ ⁠Trabajo digno y salario justo:

  • Incremento progresivo al salario mínimo.
  • Defensa de los derechos laborales y fortalecimiento de los sindicatos

                     democráticos.

  • Programas de empleo para jóvenes y adultos mayores.

4.⁠ ⁠Igualdad de género y respeto a la diversidad:

  • Políticas públicas con enfoque de género.
  • Apoyo integral a madres trabajadoras y jefas de familia.
  • No a la violencia y a la discriminación de grupos vulnerables

5.⁠ ⁠Apoyo al campo y soberanía alimentaria:

  • Subvenciones y programas para pequeños productores.
  • Protección a semillas nativas y producción local.
  • Impulso a cooperativas rurales y economía social.

6.⁠ ⁠Vivienda digna para todos:

  • Ampliación de programas de vivienda popular.
  • Regularización de asentamientos urbanos.
  • Crédito accesible para autoconstrucción.

“Nuestra lucha es por el pueblo, por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, por las comunidades indígenas y campesinas. No descansaremos hasta que cada hogar mexicano viva con dignidad y justicia social”, declaró Ortega Lozano.

Asimismo hizo un llamado a todas las fuerzas progresistas, movimientos sociales y ciudadanía comprometida a unirse en esta cruzada por un México más justo, más humano y más solidario.