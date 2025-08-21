El Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, reafirma su compromiso con las causas del pueblo al presentar su renovada Agenda Social 2025-2030, enfocada en garantizar el bienestar, la justicia social y el desarrollo igualitario de todas y todos los mexicanos.
El comisionado político nacional, Arcenio Ortega Lozano dijo que como fuerza política aliada del pueblo trabajador, el PT pone al centro de su acción legislativa y territorial la lucha por los derechos sociales y la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.
Recordó que los ejes principales de la agenda social del PT son:
1. Educación pública, gratuita y de calidad:
- Aumento del presupuesto para escuelas públicas en todos los niveles.
- Acceso garantizado a becas para estudiantes de escasos recursos.
- Fortalecimiento del papel del magisterio como agente de transformación.
2. Salud digna y universal:
- Consolidación de un sistema de salud gratuito y de calidad.
- Acceso garantizado a medicinas y tratamientos.
- Campañas de prevención y promoción de la salud en comunidades rurales
y marginadas.
3. Trabajo digno y salario justo:
- Incremento progresivo al salario mínimo.
- Defensa de los derechos laborales y fortalecimiento de los sindicatos
democráticos.
- Programas de empleo para jóvenes y adultos mayores.
4. Igualdad de género y respeto a la diversidad:
- Políticas públicas con enfoque de género.
- Apoyo integral a madres trabajadoras y jefas de familia.
- No a la violencia y a la discriminación de grupos vulnerables
5. Apoyo al campo y soberanía alimentaria:
- Subvenciones y programas para pequeños productores.
- Protección a semillas nativas y producción local.
- Impulso a cooperativas rurales y economía social.
6. Vivienda digna para todos:
- Ampliación de programas de vivienda popular.
- Regularización de asentamientos urbanos.
- Crédito accesible para autoconstrucción.
“Nuestra lucha es por el pueblo, por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, por las comunidades indígenas y campesinas. No descansaremos hasta que cada hogar mexicano viva con dignidad y justicia social”, declaró Ortega Lozano.
Asimismo hizo un llamado a todas las fuerzas progresistas, movimientos sociales y ciudadanía comprometida a unirse en esta cruzada por un México más justo, más humano y más solidario.