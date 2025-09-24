Pendiente de resolución la denuncia contra líder del Verde: Consejera del IETAM

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de septiembre . -La consejera electoral Marcia Laura Garza Robles, aclaró que el Instituto electoral de Tamaulipas (IETAM) está impedido para dar información acerca de cualquier caso de violencia política en razón de género que esté en proceso de análisis.

La presidenta del la Comisión de Procedimientos Especiales Sancionadores del IETAM, afirmó que está establecido en la ley la reserva de información de los casos de violencia política, de los cuales solo se puede dar cuenta cuándo se dé la resolución final.

De esta manera hasta el momento el Instituto no puede hablar acerca del caso de la diputada local Katalyna Méndez, quién denunció a Manuel Muñoz Cano presidente del Partido Verde en Tamaulipas acusándolo de violencia política.

Ante esta situación Garza Robles dijo en entrevista que «en cuestión de violencia política en razón de género hay un protocolo muy concreto que se tiene que seguir, precisamente por el tipo de derechos hacia un grupo, en este caso de las mujeres».

Precisó que «ese protocolo lo que señala es que realmente no se puede dar información de los asuntos hasta en tanto existiera una resolución como tal».

La consejera electoral sostuvo que esa es la razón por la que no puede adelantar detalles acerca de la queja presentada contra el líder del Partido Verde. «Entonces el día de hoy yo no tengo información que pudiera compartir en ese sentido».

Explicó que cualquier asunto, cualquier queja o denuncia será revisada por la Comisión de Procedimientos Especiales Sancionadores.

«Primero hay una instrucción y un trámite que dependen de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, y luego que el expediente ya siga su cauce es turnado a la Comisión para que en una sesión se resuelva por mayoría o unanimidad de votos y posterior a ello pasa a la aprobación del Consejo General», detalló Garza Robles.

En el caso de Katalyna Méndez, la propia legisladora ha reiterado su intención que el lenguaje que agrede a las mujeres que participan no debe normalizarse, razón por la cual espera que Muñoz Cano reciba una sanción de parte del IETAM.