Héctor Garza prometió cumplir el mandato del pueblo y no dar cabida a la corrupción

Por: Grecia Gomez Olivas

Héctor Martín Garza González ha ocupado distintos cargos políticos como Regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Diputado Local a la LIX Legislatura como Diputado, presidente de oposición del Congreso de Tamaulipas, jefe regional de farmacias del ISSSTE, Subdirector de Recursos Materiales de COABASTO, entre otros. Reconocido por apoyar a Andrés Manuel López Obrador desde 2004 y ser su coordinador estatal en 2008.

En 2016 Héctor Garza era Candidato a Gobernador de Tamaulipas por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y respondió a una entrevista en la que mencionó como debería ser un Gobernador Estatal, sus entonces propuestas, a quién admira políticamente, la importancia de la transparencia y rendición de cuentas, entre otros temas de interés.

Entre dichas preguntas, una era sobre como puede el pueblo demandar a un gobernador si este no cumple, ni hace cumplir lo establecido en la constitución, a lo que respondió lo siguiente:

“Cuando un funcionario no cumple, el primer hombre o mujer que recibe el escarnio popular es el mismo gobernante, por encima de cualquier acción que solape, esa mal querencia del pueblo esa no consonancia en el quehacer público con los gobernados, para mí me queda claro que en el momento en que diga sí protesto es porque tengo la capacidad suficiente para ejercer el encargo que el pueblo de Tamaulipas me ha conferido, en ese escenario yo estaré muy presto a cumplir el mandato del pueblo y tengo como norma también de conducta, que el primer acto de corrupción de cualquier ser humano no es robar, no sino es desempeñar un cargo para el cual no tiene capacidad, entonces no voy a ser ni corrupto ni cómplice de corruptos quienes estén a nuestro lado colaborando tendrá como mística el servicio y tendrán como obligación la honestidad, transparencia y rendición de cuentas”.

