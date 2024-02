Vamos a sacar el resultado ante Leones Negros: Antouan Hernández

Antouan King Hernández, futbolista de Correcaminos Liga Premier, afirmó en entrevista que Correcaminos luchará por conseguir el triunfo ante Leones Negros, buscando de esta manera seguir como líderes de la tabla de filiales en la Serie A de la Liga Premier.

El jugador expresó su sentir tras su incorporación a Correcaminos para esta segunda vuelta de la temporada, reafirmando su compromiso y colaboración para la institución, “es un orgullo estar en Correcaminos, un equipo histórico, me he desempeñado bien dentro del campo al principio me costaba, pero poco a poco fui agarrando el ritmo con el equipo”.

Así mismo, brindó el análisis del plantel en esta fase del Torneo, asegurando que tanto dentro como fuera de la cancha, este equipo es una familia: “Yo veo al equipo fuerte, unido, la verdad con muchas ganas de ganar, somos una familia dentro y fuera del campo”.

Para finalizar, comentó unas palabras de agradecimiento para la afición naranja que está siempre al pendiente del equipo: “agradecer el apoyo de la afición por estar apoyándonos siempre”.

Correcaminos Premier cumplió con su intensa semana de preparación para enfrentar este viernes 23 de febrero en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras” a su similar de Leones Negros de la U. de G. El duelo dará inicio a las 10:00 horas.

El equipo naranja acumula actualmente un total de 43 puntos, manteniéndose de esta manera como líder de la tabla de filiales. El futbolista victorense Miguel Zapata continúa en el top 3 de goleo individual al sumar 12 anotaciones.