Todo listo para la Copa Correcaminos 2023

Una gran fiesta deportiva es la que se vivirá este viernes cuando arranquen las acciones de la Copa Correcaminos 2023 en donde se presentarán equipos de diferentes puntos de la República Mexicana a demostrar quienes son los mejores de la competencia.

El evento de inauguración se estará realizando a partir de las 19:00 horas en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras” en donde más de 500 futbolistas se darán cita para dejar todo en cada partido dentro del terreno de juego y además llamar la atención de los visores que se harán presentes en las canchas.

La junta previa con los delegados de los equipos 32 participantes se realizará este jueves 16 de noviembre a las 19:00 horas en las oficinas del Club Correcaminos ubicadas en el 16 Carrera Torres (Frente al Patinadero) donde se conocerán los grupos de las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, así como también el formato de competencia.

Para el viernes, los encuentros arrancarán por la tarde y para las 19:00 horas, vivir la ceremonia de inauguración en las instalaciones del Estadio “Eugenio Alvizo Porras” y enseguida celebrar el partido inaugural correspondiente a la categoría Sub 17.

En esta Primera Edición de la Copa Correcaminos participarán los equipos de Correcaminos Río Bravo, Toros FC Victoria, Correcaminos Formafut, Correcaminos Valle Hermoso, Correcaminos Matamoros, Correcaminos Fuerzas Básicas y Escuelas Bienestar Correcaminos.

Así como también estarán presentes Correcaminos Reynosa, Correcaminos Total, Rayados Victoria, Arsenal FC, Correcaminos Aguascalientes y Correcaminos Femenil, todos y cada uno en las diferentes categorías.

Es importante mencionar que los encuentros se estarán celebrando en la Unidad Deportiva “Revolución Verde”, así como también el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”.