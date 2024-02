Soldado Mayor: Una Lucha contra el cáncer

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- La Arena Coliseo Dinastía era testigo de una batalla diferente; Soldado Mayor, se subía al cuadrilátero para enfrentar una guerra distinta, una que golpea su corazón con fuerza despiadada: la lucha contra el cáncer, esa cruel enfermedad que consume a su madre.

Ahora el propósito de Soldado era recaudar fondos y concientizar sobra una enfermedad que arrebata vidas sin piedad. Tuvo una batalla feroz, los cuerpos chocaban con fuerza en el ring, pero es en cada embate donde Soldado Mayor encuentra una nueva reserva de fuerza. El dolor se convierte en combustible, la angustia se transforma en determinación. Cada movimiento es una plegaria silenciosa por un milagro, por una victoria contra el enemigo más implacable.

Al final de la contienda, Soldado con sentimientos encontrados y con unos ojos llenos de lágrimas, tomaba el micrófono para agradecer a cada uno de los asistentes, así como sus compañeros de ring que aportaron un granito de arena para poder luchar contra el cáncer de su madre.

Abajo del cuadrilátero, en su soledad compartió ante Extremo Deportivo lo que significó esta pelea para él.

“Esta pelea fue muy emotiva para mi, sabes, yo amo este deporte y siempre que estoy arriba y más en esta situación, le estoy dedicando en vida las luchas a mi mamá y espero que Dios me la preste mucha vida y le de recuperación, ahora cada noche que suba al ring y todas las que vengas se las voy a dedicar, porque ella lucha conmigo”.

Soldado Mayor detalló que estuvo en incontables luchas con causa, pero no pensó que ahora le tocaba estar del otro lado de la moneda, teniendo a un familiar enfermo.

“He estado en otros eventos a beneficios también apoyando a gente con esta enfermedad llamada cáncer, más nunca en mi vida pensé que me iba a tocar a mí estar de ese lado, ahora de estar con un familiar enfermo y pues más que nada siendo mi madre, imagínate es algo bien difícil para un hijo estar en esa situación y no se lo desearía a nadie en el mundo”, expresó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

Con una voz desgarrada, Soldado Mayor expresó la gratitud de ver a todos sus compañeros unidos y la afición que llegó a la Arena para aportar su granito de arena en esta lucha contra el cáncer.

“Me siento muy sorprendido por el apoyo de mis compañeros, el apoyo de la afición, los medios de comunicación que ayudaron a dar difusión a esta lucha por el caso de mamá, para mi es muy importante porque quiero dar todo el apoyo a mi madre”.

¿Quién es Soldado Mayor?

Soldado Mayor es un luchador con cuatro años de trayectoria en los cuadriláteros de Tamaulipas. Todo comenzó con el amor y el fanatismo de su abuelo, desde su infancia le inculcó la pasión por este deporte que hoy ejerce como profesión.

“Tengo 4 años en este deporte y estoy bien agradecido por una persona que me dio la oportunidad de acercarme a la lucha libre y ese fue mi abuelo, a él le encantaba la lucha libre y nos poníamos a ver en la tele todos los fines de semana, y de ahí me dieron la oportunidad, que fue Diva Marisa, ella fue la que me inició en este deporte, lo amo tanto que lo volvería a elegir una y otra vez, es algo que traigo desde mi infancia”.

Su nombre peculiar viene dedicado a su abuelo, que en vida fungió como militar, siendo un mayor y en su honor se dictaminó con este apodo.

“Mi abuelo era militar, él era un mayor en ese entonces, y en su honor me puso el Soldado Mayor para honrar a mi abuelo”.

Carlos cuenta que intentó ser un militar, pero una condición física no le permitió cumplir su sueño de niño.

“Me hubiera gustado ser soldado, desde niño siempre quise ser militar o pertenecer a alguna corporación, pero lamentablemente por mi pie, porque tengo pie plano no pude, no se me cerró la oportunidad entiendes, en este hermoso deporte pude ser Soldado Mayor en honor a mi abuelo”.

La tercia de Soldados

Lo que comenzó con una broma, terminó siendo un “escuadrón de la muerte”, así lo denomina Soldado Mayor, al pelotón junto a sus compañeros de lucha, Soldado Razo y Soldado Tercero.

“Todo comenzó como una broma, como no queriendo hicimos un vídeo y pues la gente como que lo empezó agarrar y después pues se dio la oportunidad de enfrentarnos contra otra tercia en Ciudad Mante llamada Hater y les dimos su tunda, dimos muchas sorpresas, no pensé que fuera a llegar a tanto y hoy estamos representando a Victoria”.

Soldado Mayor declaró que seguirá luchando con la misma pasión, porque ahora tiene un objetivo más grande, pelear junto a su mamá contra esta enfermedad, porque la valentía de un soldado brilla más intensamente que cualquier estrella en el cielo.