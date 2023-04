En Liga MX, Tigres es séptimo lugar con 25 puntos y en la Concachampions, este martes reciben a León en la Ida de Semifinales, por lo que el técnico de la UANL, Robert Dante Siboldi, asegura que ve a su equipo con capacidad de llegar a las finales de ambos torneos

Siboldi tiene mucha fe en su equipo, a pesar de que ha sido muy poco el tiempo que ha tenido para entrenarlos, pues el calendario es muy apretado.

A Siboldi le gusta ganar, obtener los puntos, pero jugando bien; sin embargo, sabe que en este momento el equipo pasa por un momento complicado, en el que importaban más los resultados que la forma.

“Nos tenemos que adaptar a como está. Me importan las formas, siempre me importaron, porque es la forma de construir un equipo, que los jugadores sepan a qué jugamos. Cuando tienes tiempo para entrenar, vamos a priorizarlas, no sobre ganar, pero sí tendrá importancia. Cuando no tienes tiempo y en las circunstancias que estaba el equipo, que necesitaba volver a creer y tener confianza, el resultado era lo que estaba priorizando por encima de la forma”.