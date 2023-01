Se van al estatal en futbol

[ssba]

Cd, Victoria, Tamaulipas.- Escuelas primarias Benito Juárez García, de Tula, y Francisco I. Madero, de Llera, representarán a la Región VI en la etapa estatal de futbol varonil y femenil, respectivamente, dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2022-2023 a celebrarse en el mes de marzo.

Este martes se llevó a efecto la eliminatoria de la Región VI en el futbol varonil en la cual participación escuadrones de las Supervisiones Regionales de Educación Física No. 17 de Llera, No. 18 de Jaumave, No. 30 de Soto La Marina y No. 31 de Tula, teniendo como escenario instalaciones de la Unidad Deportiva IPSSET.

La gran final la disputaron primarias Benito Juárez García, de Tula, y Lázaro Cárdenas del Río, de Soto La Marina, con empate a dos goles por bando, definiendo el boleto a la fase estatal por la vía de los penales ganando 5-2 el conjunto tulteco de la mano de su profesor de Educación Física Fidel Martínez Rodríguez.

Partido bien disputado de principio a fin, con llegadas de peligro en ambas porterías y luego de los dos tiempos normales el marcador terminó 2-2 recurriendo a los cardíacos penales donde el escuadrón del altiplano fue más certero avanzando así a la etapa estatal donde disputarán el pasaporte a la fase final nacional en sede y fecha por confirmar.

En la rama femenil solamente estuvieron registrados dos equipos; escuela primaria Francisco I. Madero de Llera, al frente del maestro José Alejandro Gómez Sánchez, y un representativo de Tula que a final de cuentas no pudo participar, avanzando en forma directa la Supervisión Regional de Educación Física No. 17 por la Región VI.

HANDBALL Y ESCOLTAS…

El miércoles 18 de enero está programada la eliminatoria de la Región VI de handball entre conjuntos femeniles y varoniles de Tula y Llera, y todo hace indicar que el evento será en la cancha de la Secundaria Técnica No. 1 a partir de las 10:00 horas.

Y el jueves 26 de enero se efectuará el Concurso de Escoltas Escolares en la cabecera municipal de Tula, debiendo participar representantes de las 4 Supervisiones Regionales de Educación Física.