Reportan robos en la UD Revolución Verde

Los amantes de lo ajeno volvieron hacer de las suyas en la Unidad Deportiva Revolución Verde de Ciudad Victoria, esto tras dejar sin llantas a un vehículo, esto en menos de dos horas.

De acuerdo con la denuncia ciudadana en la red social Facebook, el usuario Toño Rodríguez asegura que fue víctima de robo a plena luz del día este fin de semana, a quién le robaron los cuatro neumáticos de su vehículo.

“No quería llegar a hacer esto pero es para prevenir a todos mis amigos y conocidos que vamos como cada domingo a la Unidad Deportiva, para que tengan cuidado alrededor de las 9:00 am a 11:00 tuve partido, por lo cual dejé mi carro en el estacionamiento en la mera entrada enfrente de la cancha de fútbol como cada domingo, pero hoy (domingo) fue un domingo distinto, hoy me sorprendieron al salir de jugar y ver mí carro sin sus llantas y sin rines, solo en blocks, sin explicaciones, sin señas de que alguien me dijera quien pudo ver algo si supieran qué me partió el alma a un que sean cosas materiales a todos nos cuestan sacrificio”.

Detalló el usuario que, está no es la primera ocasión que pasa esto, sino que los empleados de la gasolinera que se encuentra en la entrada de la Unidad Deportiva, le notificaron que una semana antes, también habían dejado un carro sin llantas y sin rines.

Cabe señalar que está no ha sido la única denuncia, ya que se ha notificado, tanto a los encargados de la Unidad Deportiva, así como autoridades de Seguridad Pública, que constantemente existen robos en ese espacio deportivo.