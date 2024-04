Pesistas le piden ayuda al Gobernador

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

Los atletas de la disciplina de Levantamiento de Pesas de Tamaulipas hacen un atento llamado al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya para atender la problemática que se está viviendo con la Asociación de Levantamiento de Pesas que dirige José Andrés Alanis Turrubiates.

Y es que desde hace ya varios años tanto deportistas como entrenadores de dicha disciplina han sido afectados por Alanis Turrubiates, a quien se le acusa de atropellos e innumerables desplantes, los cuales han perjudicado a este deporte.

Denuncias que ya han sido presentadas a la Dirección de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas, donde se han denunciado actos de corrupción dentro de la misma Asociación Estatal, además de evidenciar las trampas hechas por parte de los entrenadores y autoridades.

En la carta redactada, señala “señor Gobernador como padres de familia, entrenadora, mujer tamaulipeca en nombre de tanta injusticia que han vivido tantos niños, jóvenes y entrenadores tamaulipecos le suplicó, se habrá una investigación y se castigue a los responsables que el INDE no de carpetazo a las denuncias que se han hecho que si la gente a cargo no puede hacer su trabajo por ignorancia, falta de empatía, o porque simplemente no se le da la gana que renuncien y que al menos en eso sean honestos para que realmente se tenga una verdadera transformación se tiene que acabar con tanta injusticia”.

Añadiendo que sin duda alguna se han violentado los derechos de los deportistas es por ello que se le pide tomar cartas en el asunto, esto para evitar con los atropellos que han sufrido a lo largo de estos años.