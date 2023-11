La afición y el equipo deben de demostrar clase: Martínez

Por Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de los errores arbitrales que se vivieron el jueves en la noche en el Estadio Marte R. Gómez, donde Correcaminos queda eliminado de los Play In, el presidente del Club, David Asdruval Martínez, fue claro al señalar que se tuvo que demostrar la clase ante tremendas fallas de los silbantes.

Reconoció que a pesar de que se le vio molesto al final del encuentro, donde no se marcaron varios penales a favor del equipo de la UAT, así como la mala ubicación del asistente 2 en el disparo del “Chimpa”, donde el balón se ve que rebasa la línea, explicó que al final nadie quiere cometer errores.

“Creo que al final nadie se quiere equivocar… vi el partido en la mañana (viernes), al final les di la mano, creo que al final nadie se quiere equivocar en su trabajo y… listo, al final el equipo o la afición o nosotros como institución, tenemos que presentar la clase y aceptar la derrota”.

Añadió, “no era la instancia en que queríamos nosotros, al final tengo que decirlo, de cierta forma me quedo tranquilo, el equipo terminó bien, pasó 80 minutos encima del rival, por ahí yo creo que hubo intensidad, manejo de partido, no he visto las estadísticas, pero yo se que estuvimos por encima de La Paz”.

Aclaro que no es la forma de acabar con el torneo, esto tras tener una buena entrada en el “Marte”, donde la afición respondió a los Play In de la Liga Expansión MX.

“El reporte que me mandaron fue de seis mil 500 personas al estadio, recalcó no era la forma en la que queríamos terminar el torneo, pero bueno son circunstancias”.

Y es que reafirmó que las circunstancias ajenas, son parte del futbol.