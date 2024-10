Gran experiencia jugar con el Tri: Heber Velázquez

Después de vivir su primer llamado a la Selección Mexicana Sub 18 que realizó una gira por Países Bajos, el jugador de Correcaminos Heber Velázquez en su regreso a Ciudad Victoria se mostró muy contento por el llamado y lo que vivió con el equipo Tricolor en los tres duelos amistosos.

“Fue una experiencia muy bonita, un orgullo pertenecer y portar la playera de la Selección Mexicana, es lo más bonito que me ha pasado”, fueron las palabras del victorense en entrevista en el Estadio “Marte R. Gómez”.

Respecto al nivel que observó tras enfrentar a los equipos del PSV, Sparta Rotterdam y Feyenoord, reconoció que es muy alto, “es algo que no puede describirse, desde el toque de balón, la intensidad, la fuerza, cambios de ritmo, fue algo muy padre competir contra ellos”, señaló.

Por otra parte, mencionó que el Director Técnico Alex Diego lo recibió de gran manera desde la concentración, “igual me dio la confianza y me dijo que me sintiera como si ya tuviera tiempo con ellos”.

Dejó en claro que continuará trabajando de la mejor manera en Correcaminos para seguir siendo llamado con la Selección Mexicana, “voy a seguirme esforzando, echandole ganas y tratar de sumar lo más minutos posibles”.

Además agradeció a la Directiva del Club Correcaminos, a su familia y al Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, por todo el apoyo que ha recibido en la Institución y seguirse desarrollando como futbolista profesional dentro del equipo.

Por último envió un mensaje a los jóvenes deportistas tamaulipecos, “confíen en sus sueños, que tengan muy claras sus metas y que si se lo proponen lo van a lograr”, finalizó.

Cabe mencionar que este jueves, Heber Velázquez se reincorporó a los entrenamientos de Correcaminos en el Centro de Formación y se puso a disposición del Cuerpo Técnico que encabeza Francisco Cortez para ser considerado en los últimos encuentros del torneo regular en la Liga de Expansión.