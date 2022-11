EQUIPO SAN GARZA, ALGO MÁS QUE MTB

Por: Ricardo Flamarique

El impacto producido por la pandemia dejó al descubierto deficiencias en el deporte, pero también descubrió sus fortalezas y potencialidades para que salga renovado, con el aislamiento obligatorio o autoimpuesto, se reveló la importancia de la actividad física, entre otras, para mantener un equilibrio saludable.

Ese aliciente fue para muchos lo que hizo que ahora se tengan más deportistas, salir en bicicleta permitía mantener distancia y hacer ejercicio, fue elegido por su andar individual, sin embargo, con los avances en vacunas y una “nueva normalidad”, permitió que grupos siguieran trabajando, descubrir su talento y potencializarlo para ganar con sus amigos, así nace el equipo de ciclismo San Garza.

“Primero que nada yo tengo rato en el tema del ciclismo, solía hacer triatlón, con la pandemia nos cerraron las albercas y estaba prohibido andar por todos lados, decidí agarrar la bici de montaña para andar a campo abierto, poder agarrar monte, donde no tuviéramos problemas, eso originó que conociera a un grupo de muchachos entusiastas, con los cuales me empecé a juntar y logré aprender un poco más de la bicicleta de montaña del MTB y me di cuenta que había potencial para unos buenos atletas, que pudieran representar el estado, y de ahí formamos el grupo hace año y medio para prepararnos para competir”, expresó Pedro Mario Sánchez “el máster” de San Garza.

“Como verás el equipo, casi todos son Sub-23, el único que tiene edad Máster (+50) soy yo, yo los apoyo, usan el logotipo de mi constructora y de alguna manera a mí me gusta que lo porten atletas como ellos y que se asocie la marca de la constructora como una marca que tiene un sentido y una razón social que apoya a muchachos deportistas”, explicó.

Entrenador virtual. El uso de entrenador a distancia o de manera virtual fue algo muy común durante la pandemia, así muchos deportistas lograron obtener sus metas y objetivos trazados, esto se mantiene en el equipo San Garza.

“Nosotros pagamos a distancia a un entrenador, ese entrenador nos manda vía virtual y por medio de las aplicaciones va revisando nuestras evaluaciones y en el equipo como en todos los grupos, hay liderazgos, aquí hay unos que se han dado de manera natural, Jonathan García Zozaya, también tenemos a Ian Fernando García, Juan Tinajero y recientemente Brandon Castillo, esos cuatro son los que bajan los entrenamientos y de acuerdo a sus experiencia, nos van diciendo como hacerlo con que cadencia y de esa manera todos nos hemos estado corrigiendo, cada vez agarrando mejor nivel competitivo”, detalló.

Orgulloso de los resultados conseguidos en poco tiempo, Pedro Mario sabe que tienen potencial para dar más.

“Tenemos seleccionados Sub-23, en Juvenil C y Juvenil A, tenemos una representante femenina y cuatro masculinos, los cinco fueron al selectivo del macro regional y tres de ellos pasaron al Nacional CONADE en Tijuana, tanto en Montaña como en Ruta, con muy buenos resultados, la verdad es que han estado dominando las carreras tanto de ruta como de montaña aquí de la región, también asistimos al de Monterrey, donde nos trajimos primeros, segundos y terceros lugares, eso nos da un buen aliciente”, subrayó.

Mencionó que la invitación está abierta para formar parte del equipo, sin embargo no es para cualquier ciclista, es importante sumar, ser amigo y buscar mejorar el nivel.

“En el equipo estamos 16, solo tenemos una atleta femenina, somos 15 hombres, entre Sub-23, Juvenil C y juvenil A, el único Máster 50 soy yo; nosotros como se dice en el argot del futbol, cuidamos el vestidor, primero los hacemos nuestros amigos, nos acompañan a rodar y cuando vemos que traen expectativas y quieren tener buen nivel, se suman, y entre todos lo invitamos”.

Agregó, “nosotros entrenamos aquí en el Planetario, venimos de 6:00 a 8:00 (PM), lunes, miércoles y viernes, martes y jueves salimos a carretera o alguna ruta como Troncones, El Carmen, subimos a la Virgen, Altas Cumbres o hacemos ejercicios funcionales o paseos recreacionales para plantear nuestros siguientes objetivos”.

“El Máster”, Pedro Mario Sánchez, destacó los principales valores y sentido social para estar en el equipo.

“El primer sentido es que hay que ser atletas dignos, que vayan a representar a la ciudad y el estado, el segundo sentido es muchachos que tienen todo el potencial en sus piernas y en su mente, porque este deporte es físico y muy mental, tengan la oportunidad de poder realizar su sueño, su hambre de ganar y en tercer lugar, poder ayudar a los miembros del equipo que se pudieran batallar por alguna cuestión, alguna inscripción, pieza de bicicleta, incluso habido quienes compiten con mi propia bicicleta, prefiriendo que ellos hagan su competencia a uno mismo; alejarlos un poco de la tableta, del iPad, mejor que se pongan a hacer deporte, pero lo más importante es que aprendan a ganar, si aprenden a ganar aquí, van a ganar donde sea”, recalcó.

De igual forma exhortó a los patrocinadores que buscan apoyar al equipo de ciclismo San Garza.

“Cualquier patrocinador que quiera acercarse al proyecto, ya sea en especie, con llantas, cámaras o económicamente, que quiera que su logo aparezca con respeto y con seriedad, con mucho gusto lo podemos adherir y ser parte de esto; creo va a dejar muchos frutos a los muchachos y que no se detenga, tal vez no se llame San Garza, pero que siga el espíritu de ganar y que se les apoye para que tengan todos los elementos para lograrlo”, concluyó.

Cabe señalar que, la próxima competencia del equipo San Garza será en la tradicional carrera Novato del Año, evento de la Asociación de Ciclismo de Tamaulipas que dirige Paola Silva.