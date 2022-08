Colenca sigue en plan ganador

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- Después de ser apodados como los “Reyes” del empate, la escuadra de Colenca va quitándose ese mote consiguiendo su segundo triunfo consecutivo en la Liga de la Presita.

Con una solitaria anotación de Antonio Peña, el equipo de Colenca comandado por Miguel Romero se impuso este pasado domingo ante el Deportivo Sierra Morales para seguir sumando de tres en el certamen.

En otros resultados Barrio 13 doblegó al Deportivo Blonde, Don Pepe Soria derrotó al Deportivo Uruguay tres goles a uno, y Alicia Terán ganó de ultima hora 3-2 a la Bolis.

Mexiquense goleó 4-0 a los Ingobernables, los actuales campeones Zorros Saenz se impusieron 2-1 a Juanita Villareal, Lupito Soriano con el mismo marcador venció a Mireles PR y la Ampliación López Mateos ganó por default.

LISTA LA J13

Sierra Morales vs Mireles PR a las 11:00 horas

Colenca vs Alicia Terán a las 12 del medio día

Lupito Soriano vs Zorros Saenz a las 13:00 horas

Ingobernables vs Don Pepe Soria a las 14:00 horas

Juanita Villareal vs La Bolis a las 15:00 horas

Deportivo Uruguay vs Bazuka Barrio 13 a las 16:00 horas

López Mateos vs Deportivo Blonde a las 17:00 horas

MEXIQUENSE GANA POR DEFAULT A LA PRESITA