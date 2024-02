Cancelan fase municipal de Juegos CONADE

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más de 70 taekwondoínes se quedaron vestidos y alborotados, esto luego de que la fase municipal de Taekwondo, quedará suspendida sin previo aviso.

De acuerdo con información proporcionada por padres de familia y atletas, el conflicto se da debido a que Rafael Zúñiga encargado de la disciplina de Taekwondo en CONADE, le dio preferencia a taekwondoines del estado de Nuevo León, situación que molestó a los padres de familia.

“El día viernes se realizó el pesaje, donde notamos la participación de estos atletas, la verdad nos había dicho que solo era para competidores de Victoria, obvio esto generó una molestia, y el pesaje tuvo que ser interrumpido”, expresó un padre de familia.

Detallando que, tras lo acontecido, el encargado del deporte municipal, Carlos Pizaña, suspendió todo, haciéndole caso a las autoridades del INDE, cuando los encargados “es el municipio” y no el Instituto del Deporte de Tamaulipas.

“La verdad prefieren a los atletas de otros Estados, dejando a un lado a estos, lo peor del caso que ninguna autoridad del INDE Tamaulipas, vino a dar la cara, dejando sin etapa municipal a más de 70 niños”, reconoció el presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, Romualdo Salazar.

Y es que cabe señalar que, actualmente se encuentra los Juegos CONADE en la etapa de municipales y estatales, por lo que el próximo domingo se tenía contemplado realizar el estatal.

“Llegamos al gimnasio (viejo de la UAT), donde se iba a realizar la competencia y este estaba cerrado, no se nos notificó, ni nada, hoy vengo como entrenador, ya que el INDE dejó fuera a la Asociación Estatal de cualquier competencia de CONADE”.

Añadió que, existe una molestia y un antecedente ante el encargado de la disciplina al frente de la disciplina, “sabemos que Rafa Zúñiga tiene una demanda por acoso, no puede ser posible que esto al INDE no le importe, los padres están molestos y saben la situación, pero tanto Sergio Martínez como Manuel Raga no han hecho nada al respecto”.