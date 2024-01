Campeón a lo “Bestia”

[ssba]

Andrés A. Ramírez Acosta

Ciudad Victoria.- Dicen que las grandes hazañas se tienen que contar. Y esta es una de ellas… y es que en Ciudad Victoria existe un tipo, que sea convertido en el ‘Rey Midas’, porque todo lo que toca en los últimos años lo ha transformado en oro.

A pesar de que no es uno de los protagonistas o ser ese que mete el gol de último minuto, este personaje es aquel que mueve las piezas, es aquel que puede presumir haberle arrebatado tres títulos a Fundador, estamos hablando de Arturo ‘Bestia’ Balboa.

Era una noche fresca la del sábado, donde por primera ocasión se conocería al primer Campeón de la categoría Veteranos de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria, enfrentándose los dos grandes de Victoria, Fundador ante el Deportivo Martínez.

El reloj marcaba las 19:34 horas y la ‘Bestía’ llegaba solo al terreno de juego, ese campo de batalla que siempre ha sido su pasión y que hoy en día comparte con grandes amigos.

Callado y con su celular en su oreja, este entraba al ‘Teatro de los Sueños’, lugar que se ha convertido prácticamente en su casa un espacio de mil 500 metros cuadrados de alfombra verde.

Y es que mientras el reloj corría este poco a poco y las manecillas llegaban a las 20:00 horas, este se comenzó a imaginar a los siete guerreros que saldrían a la cancha, “Leny los tarjetones”, le habla a su hermano, quien ha sido su escudero en cada una de sus misiones.

19:48 horas y este preparaba al “Ferrari Amarillo”, para que saliera afinado al terreno de juego. “Cabrones no hay mañana, hoy yo vengo a ganar y me imagino que todos vienen a lo mismo”, era como Balboa liberaba un poco la válvula de presión del Deportivo Martínez.

Nervioso e inquietó fue nombrando a cada uno de los jugadores, “Diego (Mata), ‘Gallo’ (Gallegos), ‘Guty’ (Gómez), Pancho (Francisco Saucedo), ‘Samba’ (Sergio Rosas), ‘Willo’ (Eduardo Rivera) y ‘Takuma’ (Raúl Santana)”.

Dicen que no hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla y es que el árbitro hacía sonar su silbato y la ‘Bestia’ miraba al cielo y pedía por su equipo.

Con la mano en los bolsillos, Balboa mantuvo la calma, en los primeros 5 minutos, serio y callado, observando como poco a poco el “Ferrari Amarillo” carburaba.

La primera la tuvo ‘Takuma’ y es que, tras un pase filtrado, este no pudo ante la salida de Michel Lumbreras, “Vamos ‘Taku’, hay que meterla”, sólo murmuraba la “Bestia”, corría el tiempo y al minuto 7 de nueva cuenta Lumbreras provocaba que se ahogará ese grito de gol.

En repetidas ocasiones este volteaba a su banca, viendo quien podría ser ese hombre que desahogara el grito de gol, pero cuando parecía que Martínez abría el marcador Armando Moctezuma adelantaba a Fundador 1-0.

Provocando un rostro desencajado a Balboa, “no mam…s como pudo ganarles la marca”, les gritaba la “Bestia” a ‘Guty’ y ‘Gallo’, “cabrones pongan atención… no chinguen”.

Pero dicen que no te puedes confiar y tras una verdadera pincelada de ‘Guty’ Gómez, este terminó igualando el marcador, al minuto 15 del primer tiempo, “¡Goooool! Cabrones ¡Goool!” gritaba la ‘Bestia’, mientras brincaba de alegría.

Ya con el 1-1, este mando a la cancha a Leo Castro, para que sustituyera a Francisco Saucedo, “Leo vas por Pancho, presiona el medio campo y tápale todas las salidas al ‘Pollo’ Briones”, eran las instrucciones que recibía el exCorrecaminos.

El tiempo pasó y los 30 minutos reglamentarios se llegaban con el 1-1 en el marcador.

“Necesitamos marcar primero, con eso los liquidamos”, le decía su hermano a Balboa, mientras que por el otro lado Balboa y Martínez veían cuales podrían ser los posibles cambios.

“Vas Jair (García), y sales ‘Taku’, para que agarres aire”.

Arrancó el segundo tiempo y los aficionados seguían quietos en el campo de la Cima Fut-7.

El 2-1 no se hizo esperar y es que al 39’ de tiempo corrido, Sergio “Samba” Rosas le pegaba a la de gajos con tanto rencor que la mandaba a guardar al fondo de la red, “carajo ‘Samba’, ¡Gool cabrones!, ¡Gol!”, gritaba desde la banca.

“No chingues ‘profe’, no me eches a perder el juego, no mam…s”, eran los reclamos constantes de Balboa, que sabía que un gol, no es nada ante el monstro que es Fundador.

41’ minutos y daba la orden a sus jugadores, “Hay que acabarlos” y como buenos soldados estos cumplieron y es que Leo Castro hacia el 3-1, con una excelente jugada colectiva y el 4-1 lo ponía de nueva cuenta el ‘Samba’ Rosas al 47’.

Pero los fantasmas se volvían a ser presente para la “Bestia” y es que Fundador acortaba la distancia 4-2 con el gol de Wenceslao Manríquez, al 50’ “no juegue ahí, no chinguen”, le reprochaba a su defensiva, quien ya estaba cansada.

El reloj seguía su marcha y los sentimientos de Balboa estaban a borde de piel, y es que los constantes cambios de ánimo se veían en su rostro, el cual cambió cuando Eduardo Rivera hacia el 5-2 para Martínez estallando en jubilo.

“Cuanto tiempo más Saúl (Barrón)”, le gritaba al silbante “ya casi son las 9 y media de la noche y los tiempos son de 30 minutos” era como Balboa presionaba al árbitro, quien terminó silbando el partido, acción que provocó que todas las dudas, inquietudes y nerviosismo terminarán, ganándole un tercer título al multicampeón de Jorge Alvizo.

“Bien jugado cabrones… ‘Chuy’ se ganó mi hermano”, mientras abrazaba a su compadre del alma Jesús Martínez, dueño del “Ferrari Amarillo”.

Y es que tuvieron que pasar casi dos horas, para que Arturo “Bestia” Balboa tocara y acariciará su tercera “Orejona”.