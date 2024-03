Ancer conquista Hong Kong

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El golfista tamaulipeco Abraham Ancer demostró su temple al mantener una ventaja inicial de cinco golpes después de dos rondas, al vencer a Cameron Smith y Paul Casey en un emocionante desempate para alzarse con el título en la primera edición del torneo celebrado en Hong Kong.

El reynosense tuvo un complicado cierre en la última ronda, ya que vio reducida su ventaja, este supo mantener su tarjeta de 72 golpes, dos bajo par, en el último recorrido en el Hong Kong Golf Club.

El extraordinario desempeño de Casey en la última jornada, con 64 golpes, permitió que su equipo, Crushers GC, se llevara el título de equipos y lo igualara con Ancer. Mientras tanto, Smith se mantuvo en la pelea con cuatro bajo par el domingo, llevando al trío a empatar en 13 bajo par en el torneo.

A pesar de la intensificación de la lluvia, Ancer recuperó su mejor nivel y comenzó el desempate en el hoyo 18 con un golpe preciso en el fairway.

‘Aunque mis golpes no estuvieron perfectos, mentalmente me sentí fuerte, con la convicción de no rendirme’, expresó Ancer.

‘Pude mantenerme en la contienda gracias a buenos golpes desde el búnker y acertados putts. Y terminé con el golpe preciso en el momento oportuno durante el desempate’.

La competencia en Hong Kong marca la segunda parada de tres torneos LIV en Asia, con el próximo evento programado en Singapur a principios de mayo. Sin embargo, la siguiente cita de LIV será en Miami del 5 al 7 de abril.