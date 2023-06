Alexa Santana: Dejó el ballet por campeonatos en el América

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Dejó el ballet, tiró el tutú, se quitó las zapatillas, ahora usa guantes, tachones y uniforme de portera; Alexa Santana mide 1.70 de estatura, pero su grandeza ya es de dos títulos de Liga Mx Femenil con el Club América, donde defiende los 7.23 por 2.44 metros de altura que mide oficialmente la portería.

“Recuerdo cuando el América vino a hacer visorias en Tamaulipas hace dos años. Fue en un ejido, aunque no recuerdo el nombre exacto. No quedé seleccionada en esas visorias”, expresó Alexa durante la entrevista con Extremo Deportivo.

“Inicialmente, me sentí desanimada y me pregunté por qué no había quedado. Luego, pensé que al ser pequeña tendría más oportunidades. Decidí seguir adelante. En marzo, preguntaron por mí a mis compañeras que estaban presentes en esas visorias, y ellas respondieron que no había asistido. Luego, en junio, volvieron a preguntarles a mis compañeras sobre mi paradero, y me contactaron. Me dijeron que debía estar allí en dos días. Mi mamá se organizó rápidamente y en dos días ya estaba en la Ciudad de México, asistiendo a las visorias”, recordó Alexa desde el restaurante Mesón Del Valle.

Alexa habló sobre la dificultad de alejarse de su familia, especialmente de su cercana relación con su madre.

“Es muy duro para mí, ya que soy muy cercana a mi familia, especialmente a mi mamá. Extraño mucho su apoyo. Cuando estoy triste, ella es quien me anima. Cuando tengo alguna dolencia, ella es quien me ayuda. Es muy difícil, pero estoy aquí para perseguir mis sueños, y mi familia me apoya en eso. No puedo rendirme, ya que estoy muy cerca de lograr lo que quiero”, explicó.

Ella compartió que, desde pequeña, su madre buscaba que realizara “actividades de niña”. Sin embargo, fue su hermano quien la ayudó a elegir el fútbol como su pasión.

“Gracias a mi hermano, decidí jugar al fútbol. Estaba inscrita en ballet, y es una historia divertida. Mi mamá quería que hiciera cosas más tradicionales para niñas, así que me compró todo el equipo de ballet, tutús, zapatillas, pero solo asistí dos días. Siempre encontraba excusas para ir al baño y, de repente, mi hermano abrió la puerta y comencé a llorar. Me fui con él y en casa jugábamos fútbol con una pelota. Íbamos a la cancha Enrique Borja y me animé a preguntar cómo podía unirme y jugar”, relató.

Además, mencionó que sus inicios no fueron en la portería, sino buscando anotar goles. “No empecé como portera, sino como delantera, pero no se me dio bien”, reveló. Al preguntarle con qué equipo comenzó, respondió: “Pachuca Upysset. Empecé jugando con niños más pequeños porque no podía jugar con los de mi edad debido a ser niña”.

“¿Por qué cambiaste a la posición de portera?”, pregunté. Alexa respondió con una sonrisa: “Me gustó mucho, pero la verdad es que no tengo la condición física para correr y correr. Eso no se me da muy bien” (ríe).

DOS CAMPEONATOS CON EL CLUB AMÉRICA

Son pocos los jugadores que pueden presumir de formar parte de uno de los clubes más importantes de México y mucho menos ganar dos campeonatos, uno en la categoría Sub-18 y otro recientemente con el primer equipo.

“El torneo fue emocionante, lleno de altibajos. Para mí, lo más importante es mi familia, y estar lejos de ellos fue un gran desafío. Sin embargo, estoy muy contenta. El club me ha tratado muy bien y estoy agradecida por las oportunidades que me han brindado. Actualmente, somos campeonas del Clausura”, afirmó.

“Aunque viví la experiencia desde fuera del campo, desde el momento en que el árbitro pitó el final, experimentamos una montaña rusa de emociones. Abrazamos a nuestras compañeras, dimos la vuelta al campo y agradecimos a nuestros aficionados. Fue un sentimiento indescriptible. ¿Quién no querría ser campeona de fútbol y cumplir sus sueños después de tanto esfuerzo? No todos pueden vivir eso”, explicó emocionada.

Alexa Santana sigue persiguiendo sus sueños, y el club la ha convocado para una gira europea en la que se enfrentarán a poderosos equipos del viejo continente.

“Dentro de unos días, voy a hacer una gira en Europa. Visitaremos España, Barcelona y Francia con el equipo Sub-18”, reveló.

“¿Sueñas con jugar en Europa?”, le pregunté.

“Esa sería una decisión muy difícil porque estaría lejos de mi familia, pero es mi sueño. Estar en un club como el Real Madrid, ¿quién no lo querría? Estar entre los mejores de Europa es una oportunidad que nadie desaprovecharía. Mi objetivo es destacarme como una de las mejores porteras de México y, luego, emigrar a Europa”, sentenció.

Aseguró que la competencia en el Club América es intensa y que ella seguirá luchando por convertirse en la mejor.

“La competencia entre las porteras en el Club América es feroz. Itzel Velasco es del año 2004, le sigue Renata Cota, que es del año 2005, y yo, del año 2006. En el equipo Sub-18, tenemos cuatro porteras, por lo que Renata e Itzel podrían bajar a esa categoría”, detalló.

Por último, envió un mensaje inspirador a las jóvenes futbolistas que sueñan con convertirse en profesionales.

“No se rindan. Si asisten a una visoria y no son seleccionadas, vayan a otra y luego a otra más. Hagan todo lo posible para continuar en el camino. Yo no pensé que en dos años sería campeona. Si yo puedo lograrlo, ustedes también pueden”, concluyó Alexa.