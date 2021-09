God of War: Ragnarok tendrá alrededor de 40 horas de contenido, según rumores

El creador de la saga, David Jaffe, sostiene que la próxima entrega de God of War durará alrededor de 40 horas. Esa es la información que ha llegado hasta sus oídos.

La aventura de God of War: Ragnarok, juego que podremos disfrutar en el año 2022 tanto en PS4 como en PS5, es uno de los exclusivos de PlayStation más esperados de su inminente línea de lanzamientos. Mientras los jugadores anhelan conocer más información del juego en el próximo PlayStation Showcase de este 9 de septiembre, David Jaffe (creador de la saga) ha indicado que Ragnarok tendría alrededor de 40 horas de contenido.

David Jaffe, el creador de God of War, publicó recientemente un vídeo en su canal de YouTube compartiendo información sobre la secuela del título de 2018. Según las informaciones que han llegado hasta sus oídos, God of War: Ragnarok contaría con 40 horas de juego. Eso sí, no está seguro de si ese es el tiempo de juego «promedio» o si se refiere al tiempo para completarlo todo al 100%.

«Escuché, de personas que saben, que ese juego dura 40 horas», dijo Jaffe. «Su objetivo es 40 horas de juego. No sé si eso es para la finalización del Platino al 100% o si es el tiempo de juego promedio». Por supuesto, esta cifra podría estar sujeta a cambios: «Se eliminan cosas, se agregan otras… pero lo que puedo decir ahora mismo es que: 40 horas de juego es el tiempo que se está buscando para el nuevo God of War».

«Escuché, de personas que saben, que ese juego dura 40 horas»

Lo cierto es que un tiempo promedio de 40 horas supondría un incremento del doble respecto al título de 2018, que duraba entre 20-25 horas. Sin embargo, si esas 40 horas son para completar el 100% del juego, entonces eso colocaría a God of War: Ragnarok en el mismo nivel de duración que la entrega anterior. Por el momento, probablemente tengamos que esperar al evento PlayStation Showcase; una cita donde, según el propio Jaffe, Sony «lo dará todo».

«Sé de varias cosas que no os van a decepcionar si os gustan los grandes juegos de PlayStation de toda la vida», apuntaba Jaffe hace unos días. «Van a ir con todo y estoy emocionado por ver la respuesta de la gente». El evento se celebrará este jueves 9 de septiembre a las 22:00 horas (hora española peninsular).