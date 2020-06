Vitaminas para mejorar la vista

¿Qué alimentos son buenos para la vista? Muchos de nosotros intentamos alimentarnos bien para adelgazar y estar en forma, pero nuestra vista también es importante. ¿Podemos evitar las visitas al optometrista si tomamos una zanahoria al día?

Separemos la realidad de la ficción y analicemos directamente algunos datos sobre las vitaminas que son buenas para nuestros ojos.

Zanahorias y alimentos buenos para la vista

Probablemente habrá escuchado que comer zanahorias es bueno para la vista. Pero, ¿es esto un mito que los padres de todo el mundo cuentan a sus hijos para conseguir que tomen más verduras? No del todo. Parece ser que nuestros padres tienen razón… en gran parte.

La vitamina A y la visión son grandes aliados. La zanahoria contiene grandes cantidades de betacaroteno y vitamina A, los cuales pueden mejorar la salud de nuestros ojos y ofrecernos una fantástica fuente de vitaminas para evitar la degeneración macular y las cataratas.

Las zanahorias también contienen grandes cantidades de vitamina A y rodopsina. La rodopsina es un pigmento de color morado que nos ayuda a ver en situaciones de poca luz. Si no tenemos suficiente rodopsina, no veremos muy bien de noche, ni siquiera con el cielo despejado y una brillante luna llena.

Y esto inevitablemente trae a colación la siguiente pregunta: Comer zanahorias por la mañana, tarde y noche, ¿nos dará unos poderes extraordinarios para poder ver como un búho en las noches más oscuras? Me temo que no. Aunque las zanahorias tienen muchas vitaminas beneficiosas para los ojos, no nos pueden convertir en superhéroes. (Pero sí que pueden darle un toque un poco más anaranjado a nuestra piel si comemos muchas).

Como dato interesante, el mito de las zanahorias y la vista se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando escaseaban la mayoría de los alimentos, salvo las zanahorias. La Real Fuerza Aérea británica creía que comer zanahorias aumentaría su capacidad para ver al enemigo en la oscuridad. Este rumor se fue extendiendo para empujar a la gente a comer zanahorias. Actualmente, esta leyenda relacionada con la visión continúa viva y, como hemos visto, algo de verdad hay en ella, aunque también un poco de exageración.

Ahora que ya sabemos más sobre las ventajas de las zanahorias para la vista, seguramente se pregunte qué otras vitaminas pueden ser buenas para nuestros ojos.

Otras vitaminas importantes para una buena visión

Como la mayoría de la gente, seguramente se preguntará: «¿Funcionan las vitaminas para la visión?» La respuesta más sencilla es que sí, como hemos visto en el caso de la vitamina A de las zanahorias, y lo hacen, pero en distintos grados. Hay algunas vitaminas que podemos tomar para prevenir la pérdida de visión, pero ninguna de ellas produce unos resultados milagrosos.

Ingerir una cantidad suficiente de vitaminas es importante a cualquier edad, sobre todo las vitaminas naturales que se encuentran en los alimentos. Las funciones de las vitaminas pueden ser numerosas. Sus beneficios son evidentes. Como ayuda, hemos decidido enumerar otras vitaminas, explicando sus ventajas para la vista e indicando los alimentos que las contienen en cantidades abundantes.

Vitamina C para la vista

La vitamina C es una fuente inagotable de salud. Podemos encontrarla en frutas como la naranja, el kiwi y las fresas, así como en verduras como el brócoli, las hojas de mostaza y los pimientos. Además de aportar antioxidantes, también pueden ayudar a ralentizar las cataratas y proporcionarnos las vitaminas que el ojo necesita para impedir la degeneración macular.

Vitamina E para la vista

Dependiendo del estudio que leamos, la vitamina E también puede actuar como un excelente antioxidante y agente contra las cataratas y la degeneración macular. Podemos encontrar vitamina E en numerosos frutos secos, como almendras, cacahuetes y piñones, además de en los albaricoques secos y en las pipas de girasol.

Luteína para el envejecimiento de los ojos

La luteína es un nutriente que encontramos en las coles, las espinacas y los grelos. También se encuentra en nuestra retina, por lo que es una parte importante para mantener una visión sana. Ingerir carotenoides como la luteína y la zeaxantina (sí, ¡palabra difícil!) nos aporta excelentes antioxidantes y puede ayudar a combatir problemas de la visión relacionados con la edad, como las cataratas y la degeneración macular.

Como hemos visto, consumir alimentos que contienen vitaminas buenas para la vista puede proporcionarnos una excelente defensa contra los problemas de visión que inevitablemente llegan con la edad. No importa la edad que tenga, siempre es importante esforzarse por ser proactivos en cuanto a la salud. Como muchos expertos dicen: «¡Come por colores!» Las frutas y las verduras frescas pueden aportarnos de manera natural las vitaminas que necesitamos para mantener una visión sana, además de poder crear sabrosos platos y guarniciones con ellas.