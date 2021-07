Variante Delta es más contagiosa y esto significa

La variante Delta del virus que causa Covid-19 a menudo es descrita como altamente transmisible. Entonces, ¿qué significa eso realmente?

Los científicos que estudian Covid-19 dicen que el aumento de la contagiosidad de Delta significa que debemos actualizar nuestro pensar sobre los riesgos de exposición. Ya que las personas infectadas con Delta tienen mayor carga viral que con cepas anteriores, las viejas reglas ya no aplican, dicen, incluyendo la creencia tradicional de que se necesitan 15 minutos de contacto cercano con alguien para infectarse, según publicó The Wall Street Journal.

Delta ya ha cambiado los consejos de salud pública sobre el uso de tapabocas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU recomendaron el martes que las personas vacunadas reanuden el uso de cubrebocas en interiores en ciertas partes del país.

Esto es lo que los científicos dicen que necesitamos saber sobre cómo cambia Delta nuestro cálculo de riesgo.

¿Qué tanto es más contagioso Delta en comparación con las versiones anteriores del virus?

Los investigadores estiman que Delta es aproximadamente 50% más contagiosa que la variante Alpha, la cepa previamente dominante. Alpha era aproximadamente 50% más contagiosa que la cepa original de Wuhan.

En un estudio en julio, investigadores chinos hallaron que las personas infectadas con la variante Delta en promedio tenían aproximadamente mil veces más copias del virus en sus vías respiratorias que las personas infectadas con la cepa original.

«Delta entra más fácilmente en las células», indica John Volckens, profesor de salud ambiental que estudia aerosoles y enfermedades respiratorias en la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins.

Los niveles más altos de virus significan que las personas infectadas esparcen más virus, dicen los científicos. Se desconoce precisamente qué tanto virus más es emitido al aire. Tener mil veces más copias del virus en las vías respiratorias «no necesariamente significa que habrá mil veces más virus (liberado al aire), aunque podría ser», señala Linsey Marr, quien estudia la transmisión aérea de virus en el Tecnológico de Virginia.

¿Cómo cambia la contagiosidad de Delta el riesgo de exposición?

Estar vacunado es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer el virus, dicen los médicos, aunque aconsejan incluso a las personas vacunadas que tengan más precaución. Las vacunas son un poco menos efectivas para prevenir infecciones de Delta en comparación con cepas anteriores del virus, pero aún protegen fuertemente contra enfermedad grave y muerte, destacan.

Para las personas no vacunadas, Delta cambia la creencia tradicional de que una persona tiene mayor riesgo de infección después de 15 minutos de contacto cercano con una persona infectada. Con Delta, la infección probablemente puede ocurrir en menos de cinco minutos, dicen los científicos. La variante puede incluso ser lo suficientemente potente como para infectar a una persona no vacunada con una exposición fugaz, como un minuto o dos en el elevador, señala Marr. «Supongamos que tuvo que pasar 15 minutos con una persona infectada en una habitación cerrada antes de quedar expuesto a suficiente virus como para enfermarse. Ahora estamos hablando de potencialmente mil veces más que eso», dice Marr. «Así que esos 15 minutos se convierten en sólo unos segundos». Las personas parcialmente vacunadas también son más vulnerables a Delta que las vacunadas, indican los científicos.

¿Cómo cambia mi riesgo si estoy vacunado?

Las personas completamente vacunadas tienen una protección sustancialmente mayor y un riesgo muy bajo de desarrollar enfermedad grave, destacan los científicos. La mayor potencia de Delta es «principalmente un riesgo para las personas no vacunadas», dice Don Milton, profesor de salud ambiental y ocupacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland.

Aún así, Delta representa una amenaza mayor que las cepas anteriores para las personas que pasan mucho tiempo en interiores con otras personas infectadas, advierte. Las personas vacunadas probablemente tendrían que estar expuestas durante más tiempo para infectarse que una persona no vacunada. «Si está vacunado, quizás 15 minutos o media hora es lo que necesita para recibir una gran dosis. Si no está vacunado, casi no se toma nada», dice.

¿Pueden las personas vacunadas transmitir la variante Delta?

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de de las Enfermedades de EU, dijo el martes que la transmisión por personas vacunadas es posible. «En raras ocasiones, algunas personas vacunadas infectadas con una variante Delta después de la vacunación pueden ser contagiosas y transmitir el virus a otros», señaló.

¿Qué pasa con la transmisión en exteriores de la variante Delta?

Delta aumenta el riesgo de transmisión al aire libre, especialmente para las personas no vacunadas, dicen los científicos. «El aire libre se vuelve más arriesgado», indica Marr. Si está cerca de alguien y en su columna respiratoria (el aire que se libera al respirar), podría ser posible infectarse, dice. Los riesgos aumentan al aire libre en entornos más concurridos, como un concierto o un partido de futbol.

Si está vacunado, las actividades como andar en bicicleta, trotar o caminar -en las que se mueve y la exposición a una persona infectada es muy breve- deberían no presentar peligro sin cubrebocas, señalan los médicos. Marr recomienda que incluso las personas vacunadas usen un tapabocas al aire libre en entornos con mucha gente.

El riesgo al aire libre aumenta si se encuentra en una carpa para bodas o en una estructura con tres lados cerrados. «No clasifico eso como al aire libre», asevera Volckens. «El intercambio de aire es limitado. El aire está más confinado, por lo que la acumulación de este aire exhalado se vuelve a respirar».

¿Debo volver a usar cubrebocas aunque esté vacunado?

El martes, los CDC recomendaron que las personas que están vacunadas vuelvan a usar tapabocas en interiores nuevamente en partes de Estados Unidos donde la transmisión se considera sustancial o alta. Aproximadamente el 46% de los condados de EU se consideran áreas de alta transmisión y que el 17% tiene niveles sustanciales de transmisión, de acuerdo con datos de los CDC. Los casos están aumentando rápidamente en Estados como Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri y Alabama, donde menos de la mitad de la población está vacunada.

Marr menciona que aunque existe un bajo riesgo de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19 si está completamente vacunado, se puede minimizar el riesgo de contraer una infección más leve y de potencialmente transmitir el virus al usar un cubrebocas de alta calidad, especialmente en lugares públicos en interiores. «He vuelto a usar un tapabocas en interiores cuando desconozco el estado de vacunación de las personas», destaca.